لفائدة المديرية المركزية للعتاد ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة

وزارة الدفاع تسلم 508 عربة من علامة مرسيدس برويبة وتيارت

تواصل مؤسسة الجيش نجاحاتها في خوض غمار الإنعاش الوطني بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا وتخفيض فاتورة الاستيراد وتنويع مصادر الدخل، حيث سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات 508 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني إنه مواصلة لتجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامي إلى بعث وتشجيع المنتوج الوطني، وتطبيقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الهادفة إلى تطوير مختلف الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي ومختلـف المؤسسـات الوطنيـة العمومية والخاصة، تم يوم 08 أكتوبر 2018، بالرويبة بالناحية العسكرية الأولى، تحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية تسليم 508 عربة من علامة مرسيدس-بنز، تضمنت 320 عربة من بينها حافلات وشاحنات متعددة المهام وسيارات نفعية Sprinterلفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني مخصصة لنقل الجند، التصليح الخفيف، خزانات المياه والوقود، وشاحنات لإزاحة الثلوج وكذا 188 عربة لصالح مؤسسات اقتصادية مدنية عمومية وخاصة، مصنعة من طرف شركـة SA-PPL-MB//SPAرويبة بالناحية العسكرية الأولى والشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت بالناحية العسكرية الثانية، مضيفا إن هذه العملية تثبت مرّة أخرى قدرة المؤسسات الصناعية لإنتاج السيارات للجيش الوطني الشعبي على الاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة، وذلك في ظل الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة إلى بعث وتفعيل الصناعة الوطنية وتصنيع منتوج ذي جودة ونوعية بمواصفات عالمية،وبهذه المناسبة، تم عرض نماذج جديدة من العربات أمام الحضور، والتي سيتم تسويقها ابتداءً من سنة 2019.