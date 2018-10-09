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الحكومة توافق على تجديد العقد مع سيال لمدة 3 سنوات

  09 أكتوبر 2018 - 15:35   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الحدث

وافقت الحكومة على تجديد عقر التسيير مع المجمع الدولي الفرنسي “سويز suez”، لإدارة شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، لمدة ثلاثة سنوات أخرى.

وجاء في بيان صادر عن الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر، أنه “نالت كل من مؤسسة الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير موافقة الحكومة من أجل تجديد عقد التسيير المفوض للخدمات العمومية للمياه و التطهير بكل من ولاية الجزائر و تيبازة مع المجمع الدولي سويز suez “.

وأضاف البيان أنه “جددت كل من مؤسسة الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير ثقتهما في مجمع “سويز ” لإدارة شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) التي هي مؤسسة جزائرية عمومية ملكية حصرية لشركتي الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير”.

ويهدف الاتفاق الجديد لمتابعة ما تم إنجازه في العاصمة و تحديد أهداف جديدة خاصة بتحسين الشبكات، الأداء المرفق و إرضاء الزبائن بكل من الجزائر وتيبازة ، كما يهدف أساسا الى نقل الخبرات وإدارة عمل شركة سيال .

ويؤكد البيان أن مجمع “سويز” قدم حلوله الخاصة به AquadvancedTM بشبكات المياه الصالحة للشرب و شبكات التطهير وحقول مياه الآبار بفضل تركيب أجهزة الاستشعار (تدفق، الضغط….) التي تم تركيبها على مستوى الشبكات و الآبار، إضافة الى التموين بأساليب عصرية، هذه الحلول ستساهم بشكل كبير في تحقيق إدارة ديناميكية.

وسيرافق مجمع “سويز ” المتعاملين الوطنين (الجزائرية للمياه) في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب و(الديوان الوطني للتطهير ) في مجال الصرف الصحي من خلال

تحسين الأداء التقني من خلال انجاز تشخيص ووضع خطط عمل استراتيجية وإنشاء دعم فني محدد، وإنشاء مدرسة وطنية لتسيير و إدارة المياه و التطهير و تطوير خطط التدريب المؤهلة

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