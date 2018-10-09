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القضية الفلسطينية تواجه اليوم خطرا وجوديا

  09 أكتوبر 2018 - 15:45   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الحدث
القضية الفلسطينية تواجه اليوم خطرا وجوديا

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى، أن القضية الفلسطينية اليوم تواجه "خطرا وجوديا"، في ظل التحديات الكبيرة التي تجابهها بسبب القرارات الأمريكية فيما يخص القدس، وكذا أمام التغول الإسرائيلي في فرض الأمر الواقع ومحاولة إسقاط كل القضايا الضرورية لمشروع قيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف عيسى، في تصريح لواج ليلة أمس الاثنين، على هامش حفل احياء الذكرى ال 56 للدبلوماسية الجزائرية، أن "القيادة الفلسطينية اليوم تواجه تحديات لم تعيشها في تاريخها، باتت تشكل خطرا وجوديا، لا سيما في ظل القرارات الأمريكية فيما يخص القدس، والتي تحولت من راعية للسلام الى طرف في النزاع".

كما تأسف عيسى من "التغول الاسرائيلي الذي يسعى الى فرض أمر واقع من أجل إسقاط كل القضايا المركزية والضرورية لمشروع قيام الدولة الفلسطينية من خلال سلب كل الحقوق الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين في اتجاه تنفيذ ما يعرف بصفقة القرن لجعل قطاع غزة هي الدولة بدلا ان تكون الضفة الغربية".

 

 

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