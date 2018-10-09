بدة يستعرض مع وفد برلماني كندي واقع العلاقات بين البلدين

استعرض وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، خلال استقباله يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وفدا برلمانيا رفيع المستوى من الجمعية البرلمانية الكندية الإفريقية، برئاسة عضو مجلس الشيوخ السيدة راينال اندريشوك، واقع العلاقات بين البلدين.

وفي هذا الإطار، ثمن بدة حسب ما نشرته واج دور الدبلوماسية البرلمانية في "تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وأهمية العمل التشريعي في تطوير المنظومة القانونية وأثرها على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وأبرز الوزير وفق ذات المصدر، "تميز التجربة الجزائرية وما حققته من إنجازات في شتى المجالات تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".