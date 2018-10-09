في تدوينة نشرها عبر حساب فايسبوك ينسب إليه

بوحجة يقاوم ويتهم الحكومة بتدبير المؤامرة ضده

الرجل الثالث في الدولة يستقوي بالشرعية الثورية ويؤكد: المجاهد لا يخاف ولا ينحني

دخلت الأزمة في البرلمان منعرجا خطيرا باتهام رئيسه السعيد بوحجة مباشرة وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة بالوقوف وراء المؤامرة التي تستهدفه، معلنا عن تمسكه بموقفه الرافض للتنحي أو تقديم استقالته، عبر حساب على موقع فايسبوك لم يتسنَّ التأكد من أنه حسابه الشخصي.

لم يسبق في تاريخ الهيئة التشريعية أن استعمل مسؤول سام بالدولة بدرجة الرجل الثالث في البلاد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ليرد على خصومه مثلما يقوم به رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة الذي أصبحت جميع منشوراته تشبه تلك التي ينشرها بعض زعماء المعارضة، والسؤال الذي يبقى يطرح نفسه لماذا لم يختر بوحجة موقع تويتر مثلما يفعله كبار الساسة في العالم العربي والغربي لنشر رسائله، وقد تحول جدار بوحجة على الموقع إلى ما يشبه لجنة مساندة وتعاطف معه من مواطنين يعتقدون أنه وقع ضحية مؤامرة من قبل الحكومة، خصوصا أنه يتهم مباشرة عضو الجهاز التنفيذي وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة بالوقوف وراءها. من جهة أخرى، بدا السعيد بوحجة واثقا من نفسه وغير مبال بنداءات الاستقالة من قبل الأغلبية البرلمانية المشكلة من 4 أحزاب سياسية إلى جانب الأحرار، حيث يظهر مرة مغادرا مكتبه مبتسما ومكتفيا بمصافحة الصحافي الذي يريد أخذ تصريحاته، ثم يظهر مرة أخرى يعقد اجتماعا مع مدراء مصالح مختلفة بالبرلمان أكدت في بيان أصدرته عقب الاجتماع أنه لا يوجد أي تبديد أو تلاعب بميزانية البرلمان.

بدة ادعى حمل قرار تنحيتي من رئاسة الجمهورية

اتهم بوحجة وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدةبإثارة الحراك غير الشرعي الدائر ضده، قائلا إنه المحرض والمسؤول عما أقدمت عليه الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بعدما رفض بوحجة واسطة بدة للدفاع عن إداري بالمجلس أبعده وفق ما تقتضيه صلاحياته حسب ما نشره رئيس البرلمان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مؤكدا أن بدة ادعى أنه حامل قرار تنحيتي من رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي استغربته، من منطلق أنه يفترض في الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الاهتمام بأمور التشريع، ولعب أدواره في العلاقة التي تربط الحكومة بالبرلمان، وليس من صلاحياته مطلقا التدخل ضمن تنظيم هياكل الإدارة التي أشرف على تسييرها.

المجاهد لا يخاف ولا ينحني

وجّه بوحجة رسائل للأمينين العامين لحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين يحاولان الضغط عليه لدفعه للاستقالة من خلال قوله: أقول لمن يريدون تخويفي إن المجاهد لا يخاف أبدا ولا يرضخ للضغوط، لن أنحني، أنا نظيف ورجل دولة، وأطبق سياسة الدولة، وأؤكد أنني جعلت التقشف وسيلتي في تسيير شؤون المجلس، كما أنني فوضت صفة الآمر بالصرف إلى مدير الإدارة العامة، حتى يصعب تلفيق التهم لي أو تشويه سمعتي وتاريخي.

البرلمان يبرئ رئيسه

تأتي تصريحات بوحجة في الوقت الذي دافعت فيه إدارة المجلس الشعبي الوطني عن رئيسها السعيد بوحجة، نافية التهم الموجهة إليه من طرف رؤساء الكتل البرلمانية الموالية بسوء التسيير وتبديد المال العام، التي كانت حجة خصومه في دعوته إلى الاستقالة،وقال بيان صادر عن الهيئة التشريعية إن السعيد بوحجة ترأس أول أمس اجتماعا لمديريات بالمجلس، الإدارة والمالية العلاقات الخارجية، تناول فيه مسائل تتعلق بتسيير المجلس من حيث تقييم نشاط وأداء هذه الهياكل،حيث أكد المدراء أن أعمالهم التنفيذية تمت في إطار القانون والنظام الداخلي والتنظيم المعمول به إلى جانب التقيد بالتعليمات والقرارات المتخذة على مستوى مكتب المجلس،ونفى المجتمعون خلال عرض حصيلتهم الموثقة ما وجه من تهم للإدارة، باستثناء بعض القضايا الخارجة عن دائرة الاختصاص.

وقال بوحجة في البيان إن المآخذ التي رفعت، مؤخرا، بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس، مذكرًا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس، والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات.

البرلمانيون يتكونون رغم تجميد أشغال المجلس

في الوقت الذي أعلنت فيه الأغلبية عن تجميد نشاطات المجلس، انطلقت أمس دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة النواب من الغرفتين بفندق بالعاصمة، حول موضوع مراعاة إدماج المساواة بين الجنسين في العمل التشريعي، تنفيذا للبرنامج الموقع بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، حيث سارعت صفحة المجلس الشعبي الوطني أمس إلى نشر موضوع الندوة التي تنظمها الحكومة الجزائرية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة في إطار برنامج التعاون إلى تعزيز مهارات البرلمانيات ودعمهن بالأدوات المعرفية التي يمكن استخدامها في فحص القوانين وتقييم السياسات العامة، حيث تندرج هذه الورشة التكوينية لفائدة البرلمانيين والبرلمانيات إلى غاية 10 أكتوبر 2018، في إطار برنامج التعاون تفعيل حول تعزيز فعالية المساواة بين النساء والرجال في الجزائر الموقع بين الحكومة الجزائرية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والذي تدعمه ماليا حكومة بلجيكا.

جمعية القدامى المحكوم عليهم بالإعدام يساندون بوحجة

أعلنرئيس الجمعية الوطنية لقدامى المحكوم عليهم بالإعدام بين 1954 و1962 عن مساندته الكاملة للمجاهد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، حيث جاء في بيان موقع من طرف رئيس الجمعية مصطفى بودينة نحن المحكوم علينا بالإعدام، الشهداء الأحياء، قدماء جبهة التحرير الوطني التي حررت الجزائر، نعلن دعمنا الثابت للأخ السعيد بوحجة، منددين بالمؤامرة التي تستهدف رئيس البرلمان،وأضاف المصدر أن المسؤولين عن هذه العصابة لم يحترموا لا الرجل ولا منصبه ولا ماضيه الثوري ولا قوانين الجمهورية، وكانوا سببا في انسداد خطير بالهيئة التشريعية، كما توجه البيان للنواب المضربين قائلا: كنا ننتظر منكم فتح تحقيقات بشأن ملفات الفساد والنهب وسوء التسيير وتهريب رؤوس الأموال.