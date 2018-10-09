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بعد يومين عن تسليم آخر نفسه بالناحية ذاتها

03 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بالناحية السادسة

  09 أكتوبر 2018 - 19:40   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الحدث
03 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بالناحية السادسة

سلم 3 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بعين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست أول أمس،ويتعلق الأمر بالمسمى  حميدوش عبد القادر، المدعو  شريف، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013 وإكليل علي، المكنى  أبو عبد الله، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، وسيود موسى، المدعو  أبو علي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013. 

 

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني  سّلم إرهابيان نفسيهما، الإثنين 08 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية بعين قزام وبرج باجي مختار، بالناحية العسكرية السادسة، قبل أن يسلم آخر نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وحسب بيان الوزارة فإن الأمر يتعلق بالمسمى حميدوش عبد القادر، المدعوشريف، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، وإكليل علي، المكنىأبو عبد الله، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسان رشاشان (02) من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن وكمية من الذخيرة، وكذا سيود موسى، المدعو  أبو علي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، وأضاف البيان:  تأتي هذه النتائج الميدانية لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد يقظة وحرص قواتنا المسلحة المرابطة على الحدود على الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.

من جهة أخرى وإثر عملية بحث وتفتيش بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوءا، كما أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ34 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية.

أسامة سبع

 

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