50 بالمائة من الفيضانات سببها صعود مياه الوديان

أرجع وزير الموارد المائية، حسين نسيب، 50 بالمائة من الفيضانات التي شهدتها المدن الجزائرية في الفترة الأخيرة إلى صعود مياه الأودية وانسداد الروافد المؤدية إليها بسبب البنايات الفوضوية والمفرغات العشوائية على أطراف الأودية ، مشيرا إلى برمجة 600 مشروعا لحماية المدن منذ سنة2000 ، منها 120 مشروعا لا تزال قيد الإنجاز

وأوضح نسيب لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير هذا الثلاثاء، العشريتين الأخيريتن عرفت فيضانات بالعديد من المدن الجزائرية على غرار فيضانات باب الوادي والمسيلة وسيدي بلعباس والبيض وغرداية ما استدعى الدولة للشروع في تجسيد 600 مشروع لحماية المدن من أخطار الفيضانات على غرار السدود الكبيرة والصغيرة التي بلغ عددها حاليا الـ 80 سدا بقدرة تخزين تناهز الـ 8.5 مليار متر مكعب من المياه