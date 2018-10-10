يومي 13 و14 أكتوبر الجاري

الداخلية تنظم ملتقى وطني حول المناطق الحدودية

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، ملتقى وطني حول المناطق الحدودية تحت شعار "تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، أولوية وطنية".

وسيشكل هذا اللقاء الذي سيعقد بالمركز الدّولي للمؤتمرات "عبد اللّطيف رحّال"، فضاءً تشاوريا متعدد القطاعات يجمع ما يفوق 400 مشارك، ممثلين لمختلف الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين، لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، كما ستتضمن فعالياته حسب منشور على صفحة الوزير نور الدين بدوي، في "فايسبوك" فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال وورشتان متعددة القطاعات.