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ربط تطوير القوات المسلحة بالاهتمام بالتكوين

الجيش يؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة التحديات

  10 أكتوبر 2018 - 19:44   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة التحديات

قالت المؤسسة العسكرية إن تطوير قوام المعركة للقوات المسلحة يقتضي إيلاء أهمية خاصة للتكوين، واعتبرت أن هذا القطاع يشهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية، بما يساهم في تكوين مورد بشري مؤهل وإعداد مقاتل متكامل عسكريا وعلميا، يضطلع بدوره ضمن القوات المسلحة في السلم أو الحرب على أحسن وجه.

 

أوضحت المؤسسة العسكرية أن القيادة العليا للجيش حرصت في السنوات القليلة الماضية، مسنودة بتوجيهات الرئيس بوتفليقة، ضمن مقاربات ذات صلة بتطوير قوام المعركة، تستند إلى العقيدة الدفاعية لجيشنا، على إحاطته بكل الإمكانات والوسائل البشرية منها والمادية التي تمكنه من المضي قدما لكسب عوامل القوة، ومن ثم أداء رسالته العظيمة والمهام الثقيلة المنوطة به وفقا للدستور، وأوضحت في افتتاحية مجلة الجيش أن ذلك يعتمد على استراتيجية شاملة ترمي إلى الرفع من قدرات تشكيلاته القتالية والارتقاء به إلى مراتب عليا، حتى يكون في حسن ظن الأمة وتطلعاتها في جيشها، وهو يسعى تدريجيا لكسب معركة التطور وتسخيرها خدمة للوطن والدفاع عن سيادته.

واعتبرت افتتاحية مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية أن إلمام القادة على اختلاف مستوى مسؤولياتهم بالتخطيط والتنظيم والتكتيك العسكري، وكذا تحكم الإطارات والأفراد في منظومات الأسلحة والتجهيزات المتطورة المستعملة في تنفيذ مختلف التمارين المبرمجة، من خلال تحقيق نتائج جيدة في دقة الرمايات، إنما يعكس في حقيقة الأمر فعالية منظومة التكوين للجيش الشعبي الوطني برمتها، التي قطعت -وفق المصدر-أشواطا كبيرة على نهج التطور ومد الأفراد بمعارف قيمة في تخصصات شتى تدخل في صميم المهنة العسكرية، وأضافت أن من الأهمية الحفاظ على هذا الإنجاز وتعزيزه طالما أن بلوغ هذه المستويات المرموقة من الجاهزية القتالية والعملياتية والمحافظة عليها وترقيتها بشكل مستمر، مثلما يشدد عليه نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، مهمة يعود الدور الأساسي فيها إلى الفرد العسكري في حد ذاته، وأردفت أنها سلوك مهني يكتسبه الإنسان ويترسخ في ذهنه وعقله أثناء الفترات التعليمية والتكوينية المتلاحقة، ويزداد هذا السلوك ترسيخا في الذهن والعقل أكثر فأكثر أثناء سنوات التحضير القتالي متعدد المستويات والمراحل.

ومن هذا المنطلق -تتابع افتتاحية مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية- فإن القيادة العليا التي تشرف اليوم على هذا النهج العلمي الناجح وترعاه بكل مراحله، في سياق تطوير قوام المعركة للقوات المسلحة، إنما تضع مسؤولية تدعيمه على عاتق أبناء الجيش، من خلال السعي الدائم لترخيص دلالاتها العميقة لدى كافة الأفراد العسكريين، خصوصا مع تعاظم التحديات الحالية والمستقبلية وحتمية كسبها، باعتبار أن ذلك كفيل بالمساهمة في إنجاح المسار التطويري للجيش والرقي به إلى مستوى رسالته الوطنية النبيلة، التي تفرض عليه أن يبقى مجندا على الدوام خدمة لشعبه ووطنه.

زين الدين زديغة

 

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