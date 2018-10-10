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بينما تم حجز 05 طائرات دون طيار

الجيش يحيد 14 إرهابيا ويوقف 10 عناصر دعم خلال شهر سبتمبر

  10 أكتوبر 2018 - 19:51   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يحيد 14 إرهابيا ويوقف 10 عناصر دعم خلال شهر سبتمبر

حيدت قوات الجيش الوطني الشعبي 14 إرهابيا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قضت على 03 إرهابيين، بينما سلم 11 إرهابيا أنفسهم، كما تم توقيف 10 عناصر إسناد، إلى جانب مهربين وتجار مخدرات، في حين دمرت 37  كازما.

 

كشفت حصيلة الجيش الوطني الشعبي لشهر سبتمبر عن توجيه ضربات إلى بقايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وفروع منسوبة لتنظيم  داعش، حيث تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من تحييد 14 إرهابيا، حيث قضت على 03 إرهابيين، بينما سلم 11 إرهابيا أنفسهم، كما تم توقيف 10 عناصر إسناد، إلى جانب مهربين وتجار مخدرات، في حين دمرت 37  كازما. وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في الحصيلة العملياتية لشهر سبتمبر المنصرم، أن وحدات الجيش الوطني الشعبي قد تمكنت من استرجاع بندقية رشاشة من نوع FM، رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم، 19 بنقية آلية من نوع كلاشنيكوف، 04 بنادق نصف آلية سيمونوف، بندقية تكرارية، بندقية مضخية، 10 بنادق تقليدية، بندقتين FAL، 03 مسدسات آلية، 46 بندقية صيد، 17 مخزن ذخيرة، 05 طائرات دون طيار، و19 قنبلة يدوية، صاروخ قاذف صاروخي RPG7، حشوة قاذف صاروخيRPG7، مقذوف هاون عيار 60 مم، مشعل هاون، حشوة هاون، شريطي ذخيرة ورشاش ثقيل عيار 14.5 ملم، ماسورة مدفع، كما كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 28 مخزن ذخيرة، 28685 طلقة من مختلف العيارات و21.95 كغ من مادة TNT و802.3 كغ من مواد كيميائية لصنع المتفجرات و495 كغ من مادة البارود.

في السياق وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تمكنت عناصر الجيش خلال الفترة ذاتها من توقيف 33 تاجر مخدرات، وضبط 1058.9 كغ من الكيف المعالج، 395.1غ من الكوكايين و2.2 كغ من الهيروين، بالإضافة إلى توقيف 74 مهربا و373 مهاجر غير شرعي، حيث أحبطت محاولة تهريب 37641 لتر من الوقود، علاوة على حجز 52 عربة من مختلف الأصناف.

أسامة سبع

 

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