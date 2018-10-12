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وفاة 13شخص في حوادث المرور خلال أسبوع

  12 أكتوبر 2018 - 10:54   قرئ 80 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة 13شخص في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 أكتوبر الجاري، 295 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفرت عن وفاة 13 شخص وجرح 332 آخرين. فمقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور إنخفاظا محسوسًا قدر بـ 24 حادث، و كذا 55 جريح، كما انخفض عدد الوفيات بـ 14 حالة. تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة، نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط. في هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن، مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة، كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار الـ24 ساعة.

 

إبتسام طوبالي

 

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