إرهاب الطرقات يحصد أربعة أرواح من عائلة واحدة

توفي أربعة أشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور وقع اليوم السبت على الطريق الوطني رقم 8 بين بلديتي عين الحجل وبن زوح بولاية المسيلة

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أن هذا الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة كانت تسيران في اتجاهين معاكسين ما أسفر عن وفاة بعين المكان لأربعة أشخاص من عائلة واحدة، و قد تدخل عناصر الدرك الوطني للقيام بالمعاينات اللازمة فيما قام عناصر الحماية المدنية لعين الحجل بنقل جثث الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات لنفس المدينة.و قد فتح عناصر فرقة الدرك الوطني لعين الحجل تحقيقا في ظروف و ملابسات الحادث