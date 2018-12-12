الجيش حقق خلال 2018 نتائج "باهرة"

أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير، أن الجيش الوطني الشعبي، حقق خلال سنة 2018 نتائج "باهرة" في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بكل اشكالها.

وأوردت المجلة في افتتاحيتها لشهر ديسمبر أنه "ضمن التزامه الثابت بمهام مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بكل اشكالها حقق الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2018 نتائج باهرة في هذا المجال، حيث سخر في هذا الإطار امكانيات بشرية ومادية معتبرة للقضاء على هذه الظاهرة التي لا تمت بصلة لقيم مجتمعنا وديننا الحنيف".

وأكدت الافتتاحية على أنه "حري بنا القول بان الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني تحمل مسؤولياته كاملة منذ استرجاع الجزائر استقلالها وانتزاع سيادتها الوطنية، ماض بعزيمة لا تقهر لإحراز المزيد من النجاحات على كافة الأصعدة، سيما ما تعلق بتوفير اسباب امن البلاد وتدعيم دفاعها الوطني وهو توجه لن يحيد عنه ابدا".

كما تمت الاشارة في سياق متصل على أن الجيش الوطني الشعبي "واصل جهود ترقية وتعزيز قدرات الصناعات العسكرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مرحلة اولى مع المساهمة تدريجيا في تطوير النسيج الصناعي الوطني بما ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي لبلادنا".

و"طالما أن مقتضيات الدفاع الوطني تفرض بالضرورة توظيف القدرات الشاملة للدولة بما في ذلك القيم الروحية والمعنوية للامة ومن بينها الاعلام عامة والاعلام العسكري خاصة--تضيف الافتتاحية-- استمرت الجهود المبذولة في مجال الاتصال الداخلي والخارجي لترقية الياته بغية تقديم رسالة اعلامية موضوعية وهادفة تبرز الاعمال الجليلة التي ينجزها الجيش الوطني الشعبي وتوطد العلاقة التي تربط الجيش بالأمة".