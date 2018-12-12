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بالإضافة إلى توفير الأمن للبلاد وتدعيم دفاعها الوطني

مؤسسة الجيش تؤكد تحمّلها مسؤولياتها الكاملة منذ الاستقلال

  12 ديسمبر 2018 - 20:31   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الحدث
مؤسسة الجيش تؤكد تحمّلها مسؤولياتها الكاملة منذ الاستقلال

أكدت المؤسسة العسكرية، أن الجيش الوطني الشعبي، تحمل مسؤولياته كاملة منذ استرجاع الجزائر استقلالها، وهو ماضٍ بعزيمة لا تقهر لإحراز المزيد من النجاحات على كافة الأصعدة، خاصة ما تعلق منها بتوفير أسباب أمن البلاد وتدعيم دفاعها الوطني، وهو توجه لن يحيد عنه أبدا.

 

قال الجيش الوطني الشعبي إنه طالما استجاب لمقتضيات الدفاع الوطني التي تفرض بالضرورة توظيف القدرات الشاملة للدولة، بما في ذلك القيم الروحية والمعنوية للأمة، من بينها الإعلام عامة والإعلام العسكري بصفة خاصة، واستمرت الجهود المبذولة في مجال الاتصال الداخلي والخارجي لترقية آلياته، بغية تقديم رسالة إعلامية موضوعية وهادفة، تبرر الأعمال الجليلة التي ينجزها الجيش الوطني الشعبي، وتوطد العلاقة التي تربط الجيش بالأمة. وأضاف في افتتاحية مجلته الشهرية، أنه حقق خلال عام 2018 نتائج مبهرة في هذا المجال، حيث سخر في هذا الاطار إمكانات بشرية ومادية معتبرة للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، التي لا تمت بصلة لقيم مجتمعنا وديننا الحنيف، ضمن التزامه الثابت بمحاربة هذه الظاهرة. وأردفت افتتاحية مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية، أنه في مجال لا يقل أهمية عن سابقيه، واصل الجيش الوطني الشعبي جهود ترقية وتعزيز قدرات الصناعات العسكرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مرحلة أولى، مع المساهمة تدريجيا في تطوير النسيج الصناعي الوطني، بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي لبلادنا.

وتندرج هذه الجهود المبذولة على أكثر من صعيد، وفق المصدر ذاته، في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، مسنودة من لدن رئيس الجمهورية، على مواصلة مسار عصرنة وتحديث القوات المسلحة الذي شُرع فيه منذ السنوات الماضية، ومن ثم إحاطتها بكافة الإمكانات البشرية والمادية التي تكفل لمنتسبيها أداء واجباتهم المنوطة بهم، بكفاءة واقتدار وبحس عال للمسؤولية، واعترافا بالإخلاص الذي يحذو أفرادها خلال تنفيذ مهامهم. وتابعت افتتاحية مجلة الجيش، أنه لمّا كان تطوير قوام المعركة لقواتنا المسلحة يمر حتما عبر منح أهمية قصوى لكافة المعايير التي تمكن جيشنا من بلوغ أعلى درجات القوة والجاهزية، فقد تم التركيز خلال عام 2018 على غرار السنوات الماضية على تعزيز منظومة التكوين تماشيا مع الاحتياجات الوظيفية للجيش الوطني الشعبي وتوافقا مع وتيرة التطور الذي تشهدها قواتنا المسلحة على كافة المستويات، وهو ما فرض أيضا إيلاء أهمية خاصة للرفع المستمر لمهارات وكفاءات العنصر البشري بمختلف فئاته وتمكينه من التحكم على النحو الأمثل في التكنولوجيا الحديثة، مثلما أكده الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

زين الدين زديغة

 

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