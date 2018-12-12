حجز 1.3 قنطار من الكيف المعالج وآلاف الأقراص المهلوسة خلال ديسمبر

رجال الجمارك بالحواجز الأمنية لمحاربة التهريب والجيش يشدد الخناق على الحدود

كثفت مصالح الجمارك مدعومة بمختلف مصالح الأمن حملاتها ضد عمليات التهريب التي تشهد نشاطا كبيرا خلال هذه الفترة، حيث لاحظ مستخدمو الطريق السيار خلال الأيام الأخيرة انتشارا ملفتا للحواجز التي يقيمها رجال البدلة الرمادية، إضافة إلى حضور مكثف لها على مستوى الحواجز الأمنية الثابتة على مستوى مداخل المدن لمنع التجارة غير الشرعية للمشروبات الكحولية والمخدرات.

شنت مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية حملة ضد تجار المخدرات والخمور بطرق غير شرعية، حيث عرف الطريق السيار الرابط بين العاصمة وتلمسان وكذا الطرق الفرعية المؤدية إلى الحدود الغربية والشرقية انتشارا مكثفا لمصالح الجمارك التي قامت بتفتيش دقيق لأغلب أصحاب الشاحنات والسيارات النفعية مع التدقيق في مصادر السلع، حيث يضاعف في هذا الوقت بالتحديد مروجو المخدرات والمشروبات الكحولية نشاطاتهم، وتكون هذه المواد موجهة للترويج في الحانات والعلب الليلية، حيث يكثر الطلب على الخمور والمخدرات للاحتفال برأس السنة. وتكشف الإحصائيات التي سجلتها مصالح الدرك الوطني من حيث عدد القضايا الخاصة بترويج الخمور بطريقة غير شرعية في هذه الفترات من السنة، عن حجز أضعاف كميات الخمور والمخدرات خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، مقابل حجز كميات أقل على مدار السنة، حيث حجزت مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي 1.3 قنطار من الكيف المعالج وآلاف الأقراص المهلوسة.

كما شددت مصالح الجمارك بالشراكة مع قوات حرس الحدود والدرك الوطني وكذا الشرطة الرقابة الخناق على محاولات تهريب الأموال عبر المعابر الحدودية، بعد تسجيل العديد من العمليات، آخرها ضبط قوات الشرطة بمركز المراقبة البري الطالب العربي بالوادي بالتنسيق مع مصالح الجمارك ثلاثة مسافرين بحوزتهم مبلغ مالي قدر بأكثر من 28 ألف أورو، وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن قوات الشرطة ضبطت بمركز المراقبة البريالطالب العربي بالوادي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، ثلاثة مسافرين كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس وبحوزتهم مبلغ مالي قدر بـ 28100 أورو غير مصرح به.