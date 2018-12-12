بينما سلم 9 آخرون أنفسهم رفقة 3 عائلات

القضاء على إرهابيين وتوقيف آخرين خلال نوفمبر

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر نوفمبر الماضي، من القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف 2 آخرين، بينما سلم 9 آخرون أنفسهم للسلطات العسكرية، بالإضافة إلى 3 عائلات متكونة من 12 فردا، حسب ما جاء في حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

أوضح الحصيلة التي أُعلن عنها في افتتاحية مجلة الجيش أمس، أنها في إطار مكافحة الإرهاب، قامت خلال الشهر الماضي مفارز الجيش من بتوقيف 26 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير47 مخبأ للإرهابيين، وحجز 20 كلغ من المواد الكيماوية التي تستعمل في صناعة المتفجرات، كما تم استرجاع قاذف صواريخ (أر بي جي 7) و3 بنادق رشاشة (أف أم بي كا) و15 رشاش كلاشنيكوف، إضافة إلى استرجاع 4 بنادق نصف آلية سيمينوف و4 بنادق تكرارية وواحدة مضخية و41 قذيفة مضادة للدبابات من عيار 105 ملم، إلى جانب 12056 طلقة من مختلف العيارات وكشف وتدمير 114 قنبلة تقليدية الصنع.

وفي مجال محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت وحدات الجيش من توقيف 47 تاجر مخدرات وضبط 38 .15 قنطارا من الكيف المعالج وتوقيف 133 مهرب.

وأحبطت وحدات الجيش الوطني الشعبي أيضا محاولة تهريب 68755 لتر من الوقود، بالإضافة إلى ضبط 135 مطرقة ضغط و123 مولد كهربائي و68 جهاز كشف عن المعادن، وكذا حجز 95 عربة من مختلف الأصناف. وبخصوص الهجرة غير الشرعية، أوقفت وحدات الجيش 334 مهاجر غير شرعي.