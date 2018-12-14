توقيف شقیق منفذ ھجوم ستراسبورغ بالجزائر

قالت صحیفة لوباريزيان الفرنسیة، الیوم الجمعة، إنه تم اعتقال شقیق منفذ ھجوم ستراسبورغ، (سا.شیكات) البالغ من العمر34 سنة بالجزائر بناء على مذكرة توقیف دولیة.

وبحسب الصحیفة فإن شقیق شريف شیكات منفذ ھجوم ستراسبورغ، كان قد غادر فرنسا نحو الجزائر قبل الھجوم، دون تقديم أية تفاصيل أخرى.

وأوضحت ذات الصحیفة أن اسم "سامي شیكات" يوجد في "قائمة أس" وھي قائمة الأشخاص يفترض أنھم يشكلون خطرا على الأمن القومي الفرنسي، وأضافت أن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان "سامي شیكات" على علم بالھجوم الذي نفذه شقیقه "شريف شیكات".

يشار الإشارة إلى أن الشرطة الفرنسیة قضت منفذ ھجوم ستراسبورغ أمس الخميس، بعد أن قتل ثلاثة أشخاص في العملية الذي استھدف سوقا خاصا بأعیاد المیلاد، وأصیب آخرين بجروح.