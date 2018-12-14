اضطراب جوي يجتاح معظم المناطق الساحلية والداخلية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من اضطراب جوي نشيط يجتاح معظم المناطق الساحلية والداخلية للوطن، وأوضح في تنبيه له نشر على صفحته بموقع "فايسبوك"، اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بكل من ولايات تلمسان، النعامة، عين تيموشنت، وهران، البيض، تيارت، الاغواط، غليزان، الجلفة، مستغانم، تيسمسيلت، الشلف، المدية، عين الدفلى، المسيلة، بسكرة، بالإضافة إلى برج بو عريريج، سطيف، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، الجزائر، تيبازة، البويرة، وكذا ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، سعيدة، على باتنة نرتقب ثلوج، وفي ورقلة، الوادي و غرداية فيكون هنالك رياح قوية و تطاير للرمال، يضيف ذات المصدر.