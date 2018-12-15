إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي بعرض البحر بأرزيو

تكفلت مصالح الحماية المدنية الجمعة بثلاثة عشر مهاجرا غير شرعي وطفلة في سن الخامسة تم إنقاذهم بعرض البحر بأرزيو (وهران)، حسبما علم من خلية الاتصال لذات السلك.

وأشار نفس المصدر إلى أن الطفلة والحراقة المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و35 سنة تم اقتيادهم إلى اليابسة في الصباح الباكر من طرف حراس السواحل، كما تم نقل ستة من بين المهاجرين غير الشرعيين، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، يشتكون انخفاض درجة حرارة الجسم إلى العيادة المتعددة الخدمات لأرزيو فيما سلم الآخرون للسلطات القضائية يضيف المصدر.