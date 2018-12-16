تمديد الترشح لمسابقة القائم بالامامة

مدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الاحد، الترشح لمسابقة القائم بالإمامة لأسبوع، وهذا بسبب العدد القليل للمترشحين في بعض الولايات.

وأوضح الوزير عبر صفحته في "فايسبوك"، "لاحظت أن طلبة القرآن الكريم من أبناء الزوايا والكتاتيب لم يترشحوا لمنصب "قائم بالإمامة" في بعض الولايات" ولهذا سيكون التأجيل لمدة أسبوع لاستدراك لابد منه.

وقال عيسى أن "لعل ذلك بسبب لبس ما، لأنني لاحظت أن حملة الطور الرابع في التعليم القرآني قد ترشحوا في الولايات الأخرى، لذلك طلبت من السادة مديري الشؤون الدينية والأوقاف في تلك الولايات أن يقبلوا ملفات الترشح لمنصب القائمين بالإمامة إذا كان المترشحون حاصلين على شهادة الطور الرابع".