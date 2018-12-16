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لإقناع الإرهابيين بنبذ العنف والمساعدة في إدماجهم بالمجتمع

إعداد برنامج ديني اجتماعي ونفسي لمحاربة التطرف في السجون

  16 ديسمبر 2018 - 19:25   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الحدث
إعداد برنامج ديني اجتماعي ونفسي لمحاربة التطرف في السجون

يُعِدّ خُبراء في مجالات عِدة برنامج المراجعات الفكرية للإرهابيين الموجودين في السجون، لإقناعهم بنبذ التطرف وتطليق العمل الإرهابي، والمساعدة في إعادة إدماج هذه الفئة المغرّر بها في الحياة الاجتماعية.

تحدث مصدرنا في هذا الصدد عنإعداد برنامج لزيارة السجون ومحاورة إرهابيين، وأشار في رده عن سؤال حول تفاصيل العملية، التي تهدف الحكومة بموجبها لإقناع هذه الفئة من أجل نبذ التطرف وتطليق الفكر الإرهابي من جهة، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية من جهة أخرى، إلى أن العمل الميداني لم يحدد تاريخ انطلاقه بعد على حد قوله، وتابع أن الأمر يتعلق ببرنامج ديني واجتماعي ونفسي، ما يوحي إلى أن هذا الأخير يتم تحضيره من طرف خبراء من عدة مجالات على غرار الشؤون الدينية والأوقاف، مختصين في علم الاجتماع وآخرين في علم النفس، ويكون العمل بمشاركة مصالح الأمن، باعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة هامة تحظى بمتابعة هذه الأخيرة، وختم محدثنا كلامه بالقول إن هذا البرنامج يعد بمثابة استمرار لسابقه.

وقامت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بمراجعات فكرية للمساجين المحكومين في قضايا إرهاب، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، حيث زار أئمة السجون في الجزائر وشاركوا في هذه المراجعات، وفتحوا النقاش مع محكومين في قضايا إرهاب وتمكّنوا من إقناع عدد منهم بالعدول عن العمل المسلح، وهذا عبر مراجعة أو إبطال الدواعم والسندات  الشرعية التي يعتمد عليها هذا العمل، إضافة إلى مراجعة الأسباب وفتاوى العلماء التي اُخرجت في نسق خاص واجتثّت عن سياقها بداية العشرية السوداء في الجزائر.

وبغية دحض الإرهاب والتطرف القادم من دول الساحل الافريقي في مهده، سطرت الجزائر استراتيجيات تقوم بتكوين علماء دين وأئمة على طريقة القيام بالمراجعات الفكرية للإرهابيين، أي تكوين المكونين بدل تنقل خبراء جزائريين إلى هذه الدول للقيام بهذه العمل، وتتعاون عدد من الدول الافريقية مع الجزائر من أجل نقل تجربتها في مكافحة الإرهاب والتطرف التي أخذت بعدا إقليما وعالميا، وباتت مرجعا للعديد من العواصم العربية وحتى الغربية.

من جهة أخرى، وفي إطار مشاركة تجربة الجزائر في مكافحة التشدد، أيضا، تنظم أول دورة تكوينية قصيرة المدى، بالجزائر، لفائدة أئمة دول الساحل، قريبا، حول تقنيات رصد التشدد داخل قاعات الصلاة وطريقة التعامل معهم والوقاية من إغراءاتهم، مثلما أشار إليه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، خلال نزوله بفوروم الإذاعة الوطنية الأسبوع الماضي.

زين الدين زديغة

 

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