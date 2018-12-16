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44 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة

أكثر من 12 مليون جزائري يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم

  16 ديسمبر 2018 - 19:26   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الحدث
أكثر من 12 مليون جزائري يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم

أكدت دراسة دولية حديثة أن 31 بالمائة من الجزائريين البالغين يحلمون بمغادرة البلاد نحو دول أخرى، حيث أكد معهد  غالوب للدراسات والأبحاث في دراسة حديثة أن 44 بالمائة من هؤلاء شباب يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم المعيشية والحصول على فرص عمل محتلة بذلك المركز الأول مغاربيا.

 

قال ذات التقرير إنه من بين الـ31 بالمائة من البالغين الراغبين في مغادرة الجزائر 44 بالمائة منهم شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، وبخصوص الدول المغاربية، أظهر المؤشر أن نسبة الراغبين في الهجرة تبلغ 3 في المائة، مقابل 27 في المائة بتونس، و25 في المائة بموريتانيا، بينما وصلت النسبة إلى 16 في المائة بليبيا، كما أشارت الدراسة إلى أن منطقة شمال إفريقيا احتلت المرتبة الثالثة من بين مناطق العالم، من حيث نسبة البالغين الراغبين في الهجرة،واعتمد المعهد في دراسته على مقابلات مباشرة أو عبر الهاتف مع 453 ألفا و122 بالغا في 152 دولة، في الفترة ما بين 2015 و2017،وحسب نفس المصدر، فإن 18 دولة حظيت باهتمام كبير، كأفضل وجهات للهجرة، من قبل ثلثي المهاجرين المحتملين في العالم، حيث تصدرت نيوزيلاندا القائمة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم كندا ففرنسا. يأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي لم يمنع التضييق على  الحراقة من قبل السلطات الجزائرية وكذا الأوروبية قوارب الموت من الإبحار بالمئات من الشباب وحتى النساء والقصر والرضع، حيث أحبطت قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية محاولات هجرة غير شرعية لـ 172 شخص بعد سلسلة من المحاولات التي اعترضتها القوات المختصة منذ بداية الشهر الجاري حسب بيانات وزارة الدفاع الوطني.

وتصادف إصدار نتائج الاستطلاع مع استضافة المغرب المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة، المنظم من طرف الأمم المتحدة، والذي تميز بالمصادقة الرسمية على الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، كما تزامن مع الفترة التي تتحدث فيها الدول الأوروبية، عن تزايد في نسبة المهاجرين غير النظاميين، الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.

ويذكر أن مؤسسة غالوب، وهي مركز لتقديم الاستشارات والبحوث الإحصائية، لها أكثر من أربعين مقرا في جميع أنحاء العالم، ومقرها الرئيسي هو العاصمة الأمريكية واشنطن، تم تأسيسها سنة 1958 .

أسامة س.

 

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