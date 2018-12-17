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التوقيع على اتفاق لانجاز مصنع للشاحنات والحافلات بباتنة

  17 ديسمبر 2018 - 12:45   قرئ 105 مرة   0 تعليق   الحدث
التوقيع على اتفاق لانجاز مصنع للشاحنات والحافلات بباتنة

وُقع اليوم الإثنين بالجزائر على عقد شراكة بين المؤسسة الجزائرية "غلوبال غروب" والمجمع الكوري الجنوبي "هيونداي موتورز" لإنجاز مصنع لإنتاج الشاحنات والحافلات بباتنة.

وتم الإمضاء على العقد من قبل الرئيس المدير العام لمجمع "غلوبال غروب"، حسان عرباوي، وممثل "هيونداي موتورز"، دونهو شوا، على هامش أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى ونظيره الكوري الجنوبي لي ناك يون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر من 16 إلى 18 ديسمبر.

وقال الأمين العام لمجمع "غلوبال غروب"، محمد طاهر بوضياف، في تصريح للصحافة، نقلا عن واج، أن المصنع سيدخل حيز الخدمة مع نهاية 2019، موضحا أن المشروع يتعلق بصناعة الشاحنات والحافلات وليس التركيب وأنه الأول من نوعه في إفريقيا.

وتقدر قيمة عقد الشراكة، المتمخض عن اتفاق بين الطرفين بداية 2018، أكثر من 100 مليون دولار.

وسيسمح المصنع بخلق 5.000 منصب عمل مباشر وغير مباشر على الأقل وبنسبة إدماج وطني يقارب 40 بالمائة مع انطلاق المشروع مع إمكانية أن تصل ما بين 50 إلى 60 بالمائة خلال السنتين أو ثلاث سنوات بعد إطلاقه، يضيف نفس المسؤول.

وتواجد المجمع الكوري الجنوبي "هيونداي موتورز" بالجزائر من قبل في مجال تركيب السيارات السياحية خصوصا. 

للذكر، تندرج زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية كوريا اللتان يربطهما. 

 

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