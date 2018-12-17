انعقاد الدورة 5 للجنة المختلطة الجزائرية-المالطية بفاليتا

ستعقد الدورة الخامسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائرية-المالطية يوم الأربعاء بالعاصمة فاليتا, حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن هذه الدورة التي سيسبقها يوم الثلاثاء تنظيم اجتماع على مستوى الموظفين السامين "تأتي عقب الزيارات التي أجراها إلى الجزائر على التوالي كل من رئيس الوزراء لجمهورية مالطا جوزيف موسكات في نوفمبر 2015 و رئيسة جمهورية هذا البلد ماري لويز كوليرو بريكا في يناير 2016 التي تقرر في إطارها تفعيل اللجنة".

و يقود الوفد الجزائري الذي يضم ممثلين عن عدة قطاعات خلال هذه الدورة وزير الطاقة مصطفى قيطوني الذي يرأس مناصفة اللجنة عن الجانب الجزائري.

و بدوره سيرأس وزير الشؤون الخارجية و الترقية التجارية لمالطا كارميلو أبيلا مناصفة أشغال اللجنة عن الطرف المالطي.