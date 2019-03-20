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كان يجني مليارا و400 مليون سنتيم عن كل رحلة حرقة في أي بي

أشهر منظم لرحلات الموت تروبيكو في قبضة الأمن بمطار وهران الدولي

  17 ديسمبر 2018 - 20:28   قرئ 451 مرة   0 تعليق   الحدث
أشهر منظم لرحلات الموت تروبيكو في قبضة الأمن بمطار وهران الدولي

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الولائي لوهران ليلة أول أمس، أكبر منظم لرحلات الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الشمالية للمتوسط تحديدا من وهران صوب السواحل الإسبانية، وتم ذلك في حدود الساعة السابعة والربع من مساء الأحد، حيث تم اقتياد المبحوث عنه الخطير البالغ من العمر 30 سنة، المسمى  هـ د، والملقب بلقب  تروبيكو، نظرا لتنظيمه رحلات الموت بطريقة فاخرة عبر قوارب نزهة فاخرةبقوة تفوق تفوق 250 حصان بخاري والتي يمكنها بلوغ ضفة المتوسط الشمالية في فترة وجيزة. 

 

الموقوف كان محل تحرّ وبحث من قبل مختلف المصالح الأمنية، في مقدمتها  الشرطة والدرك والأمن العسكري، حيث أسس  امبراطورية ووكالة سرية للهجرة غير الشرعية، حيث كان يتلقى من زبائنه الذين أغلبهم من الشباب الراغبين في مغادرة البلاد مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 مليون سنتيم، نظير الظفر بمقعد في قارب نزهة فاخر ذي 250 حصان بخاري نصف صلب أسود اللون، حيث كان   تروبيكو يقوم بإيصال  الحراقة صوب الأراضي الإسبانية، وتحديدا إلى اليابسة، ثم يعود من جديد إلى الأراضي الجزائرية، وهو ما مكنه من جمع ثروة ضخمة. واستنادا لمصدر أمني مطلع على اطلاع بملف القضية أن  تروبيكو كان يجني مبلغا ماليا يفوق 1 مليار و400 مليون عن كل رحلة ينظمها، وكانت رحلاته تستقطب الزبائن من الحراقة لأنها أكثر أمنا من قوارب  الفلوكة التي لا تتوفر فيها شروط الأمان مثل قوارب النزهة الضخمة التي يفوق طولها 7 أمتار ومصنعة من الفولاذ الصلب.

وحسب تحريات المصالح الأمنية فإن آخر رحلة تمت منذ شهر تقريبا، لكن تعرض محرك قاربه للاحتراق قرب ساحل ألميريا الإسبانية، وتمكن عبر شركائه من دخول الأراضي الإسبانية والراحة إلى غاية أن قرر السفر مجددا لوهران، ليتم إلقاء القبض عليه.

 أحمد. ع

 

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