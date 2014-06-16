بوتفليقة يخاطب الليبيراليين:

الجزائر دولة اجتماعية ولن تصبح ليبرالية أبدا

نقل مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال، تطميناته بخصوص التوجه الاقتصادي للدولة الجزائرية، في سياق إصلاحات اقتصادية كانت قد أثارت تخوفات كبيرة، لا سيما لدى الاشتراكيين.

وأكد سلال، في كلمته اليوم الخميس، بدار الشعب، عقب استقباله من طرف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بحضور رئيس كنفدرالية رؤساء المؤسسات علي حداد، أن بوتفليقة حامل رسالة نوفمبر وهو يؤكد لكم أن الجزائر جمهورية ديمقراطية اجتماعية. وصرح سلال: "الندوة التي أعلن عنها الرئيس ستذهب بنا نحو إصلاحات قوية وجذرية تسمح بالنهوض بالاقتصاد الوطني".

وشدد مدير حملة بوتفليقة على أن هذا الأخير لن يسمح بوجود الليبرالية، مؤكدا: "لن ندخل الليبرالية أبدا ولن نمس بدا بالجوانب الاجتماعية"، معتبرا أنه تحدي كبير يتحمله بوتفليقة.

حكيمة ذهبي