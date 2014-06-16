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هذا ما قاله بدوي عن لهبيري وخليفته بوهدبة

  14 فيفري 2019 - 20:29   قرئ 248 مرة   0 تعليق   الحدث
هذا ما قاله بدوي عن لهبيري وخليفته بوهدبة

أثنى وزير الداخلية، نور الدين بدوي، على العقيد مصطفى لهبيري، الذي أنهيت مهامه يوم الأربعاء بصفته مديرا عاما للأمن الوطني بالنيابة، وتم استخلافه بعبد القادر قارة بوهدبة.

وقال بدوي، في كلمة نشرت على صفحته الرسمية عبر "فايسبوك"، مساء اليوم، بمناسبة مراسيم التنصيب، إن "لهبيري رجل غني عن كل تعريف، وله منا كل التقدير والاحترام على كل ما بذله خدمة للجزائر"، مضيفا أنه "الرجل الثوري من الرعيل الأول، له ما له في المجال الأمني والانساني، وهو رجل الميدان بامتياز، حظي بثقة فخامة السيد رئيس الجمهورية في تقلد عديد المسؤوليات والمناصب الهامة".

واعتبر ممثل الحكومة، أن المؤسسة الشرطية الجزائرية وصلت اليوم من احترافية وخبرة قل نظيرها في العالم، بل أصبحت مرجعا يعول عليه في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وباقي الآفات الاجتماعية.

وقال بدوي، عن المدير العام الجديد للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، إنه "من أبناء الشرطة الذين يعول عليهم من أجل مواصلة الدرب والحفاظ على المكتسبات وتعزيزها". 

حكيمة ذهبي 

 

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