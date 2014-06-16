هذا ما يتعين على الشرطة القيام به في الانتخابات

أهاب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأعوان الشرطة، داعيا إياهم إلى تأمين أهم موعد ستعيشه الجزائر قريبا.

وقال بدوي، في كلمته خلال تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، مساء اليوم الخميس، إن أعوان الشرطة مدعوون إلى "أن يكونوا كرجل واحد خلف قيادتهم الجديدة، خاصة وأن بلادنا ستشهد أهم استحقاق انتخابي شهر أفريل المقبل".

وأكد الوزير أن أعوان الأمن عليهم أن يضعوا أمن الجزائر وتأمين مواعيدها الانتخابية نصب أعينهم.

حكيمة ذهبي