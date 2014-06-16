لا متابعات قضائية ضد أصحاب "أونساج"، "كناك" و"انجام" الفاشلين في إنجاز مشاريع

أعلنت الحكومة، نهاية المتابعات القضائية في حق الشباب أصحاب مشاريع "أونساج"، "كناك" و"أونجام"، الذين استفادوا من دعم الدولة ولم ينجحوا في تجسيد مشاريعهم.

وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو، إن الشباب الذين فشلوا في تجسيد مشاريعهم بعدما استفادوا من قروض بنكية في إطار صيغ الدعم "أونساج"، "كناك" و"أونجام" ليس عليهم أن يقلقوا بعد اليوم حول المتابعات القضائية. وأضاف زمالي قائلا: "من لم ينجح في مشروعه فهذا ليس عيبا أو أمرا مخجلا، ولكنه بالنسبة للحكومة هو نجاح في حد ذاته لأنه اكتساب لتجربة"، وتابع: "لذلك أنا أطمئنهم لن تكون هناك أية متابعات قضائية ضدهم".

حكيمة ذهبي