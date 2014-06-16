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"رضا سيتي 16" يؤكد تعرضه للابتزاز وأنه ضحية قناة خاصة

التماس تشديد العقوبة على المتهمين الموقوفين و6 أشهر في حق البقية

  15 فيفري 2019 - 10:39   قرئ 130 مرة   0 تعليق   الحدث
التماس تشديد العقوبة على المتهمين الموقوفين و6 أشهر في حق البقية

 

 

التمس النائب العام  بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة في حق المغني "رضا سيتي 16" رفقة المتهمين الموقوفين "م. روابح " و" ج. بوزقراري " فيما التمس عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق نجل رجل الأعمال " طحكوت" ش. بوخالفي" و" ح. إلياس" الذين استفادوا من البراءة أمام المحكمة الابتدائية في قضية ابتزاز والتهديد بالتشهير التي راح ضحيتها كل من " م. نعيم " و"ب. لخضر".

خلال جلسة المحاكمة أنكر مغني الراب " رضاسيتي 16" علاقته بالمتهم الرئيسي " أمير دي زاد"، موضحا أنه من كان ضحية إبتزاز حيث تمت مطالبته بمبلغ 10 آلاف دولار مقابل عدم نشر صوره العائلية، مشيرا إلى أنه ليس بحاجة الى المال كونه ميسور ماديا  و تمكن من جنى  مبلغ 5 ملاييرسنتيم في ظرف  أربعة اشهر لعلاج والدته، وهو ليس بحاجة الى الاتزاز بحيث  مكنه من ذلك عمله في انتاج الكليبات والمسلسلات  واوضح أن المتهم "طحكوت بلال" كان يمول مشاريعه الفنية،وأنه يعرف " معزوز" الأب" وليس الضحية والذي عرفه عليه "طحكوت"حيث زاره في مكتبه وطالب منه الإشهار لمنتجاته، موضحا بذلك انه ضحية قناة اعلامية  خاصة شهرت به واتهمته بتبييض الأموال وتهريب العملة، وفيما يتعلق بالمتهم الفار "أمير دي زاد" فقد صرح أنه سبق وأن التقاه بمقهى بفرنسا عندما كان يصور حصة تلفزيونية وطلب منه التقاط صورة معه رفقة عدد من الشبان ولم يتعرف على صورته إلا خلال المحاكمة  الاولى ، ومن جهتهم باقي المتهمين انكروا التهم المنسوبة اليهم واكد  صهره المتهم " ب.شربف" نفس التصريحات التي ادلى بها امام المحكمة الابتدائية  وصرح  انه يعمل في مجال تركيب الكاميرات و التقى برجل الاعمال معزوز بمكتبه لمدة لم تتجاوز الاربع دقائق واقترح عليه العمل معه وكلفه بتركيب كاميرات بمصنع سطيف، فتوجه إلى هناك والتقط صور للمصنع بحضور مدير الأمن لمنه تراجع بعدها بعد التأكد من أن المشروع أكبر من قدراته المالية.

وخلال سماع أقوال الضحية " نع. معزوز" أكد  لهيئة المحكمة أنه تعرض للابتزاز من طرف أشخاص يجهل هويتهم، وانه لم يقدم أي شكوى ضد المتهمين  الحاليين وانه تنازل عن الشكوى ضدهم  عدى المتهم الفار "أمير دي زاد".

حياة سعيدي 

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