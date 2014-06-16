أول رد فعل من المدير العام للأمن الوطني الجديد حول اغتيال شرطي قسنطينة

قدم المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، تعازيه لعائلة المرحوم حافظ الشرطة، عبد الحكيم قلور، الذي توفي أثناء تأدية مهامه، خلال محاولته فض نزاع بين مواطنين في حافلة للنقل الحضري بقسنطينة.

وجاء في نص رسالة التعزية، المنشورة على الحساب الرسمي للشرطة على "فايسبوك": "يتقدم السيد المدير العام للأمن الوطني، باسمه وباسم كافة منتسبي الأمن الوطني بأصدق التعازي وخالص المواساة، إلى عائلة المرحوم المغفور له باذن الله، حافظ الشرطة قلور عبد الحكيم، التابع قيد حياته لأمن ولاية قسنطينة وإلى كافة أفراد الأسرة الشرطية".

حكيمة ذهبي