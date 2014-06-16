برنامج توسيع المساحات المسقية بلغ نسبة 66 % نهاية 2018

بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المسقية أكثر من1.33 مليون هكتار نهاية سنة 2018 أي تحقيق ما يمثل نسبة 66% من البرنامج الوطني لتوسيع المساحات المسقية، حسبما أفاد يوم الخميس بالعاصمة مسؤول بوزارة الموارد المائية.

وأكد المدير الفرعي لتطوير الري الصغير والمتوسط، كريم لعلاق، حسب ما نشرته "واج" خلال لقاء على هامش الصالون الدولي للعتاد والتكنولوجيا وخدمات المياه و البيئة ان هدف البرنامج المتمثل في بلوغ 2 مليون هكتار من المساحات المسقية مع آفق 2020 أي نسبة 24% من المساحة الاجمالية المستغلة "سيتم تحقيقه قبل هذا الآجل".