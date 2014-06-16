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أسعار النّفط في منحى تصاعدي

  16 فيفري 2019 - 11:08   قرئ 71 مرة   0 تعليق   الحدث
أسعار النّفط في منحى تصاعدي

صعدت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة أمس إلى أعلى مستوياتها هذا العام بعد أن أثار إغلاق جزئي لحقل نفطي بري في السعودية توقعات بنقص في المعروض، بينما ساعد تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في تحسين توقعات الطلب

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.68 دولار، أو 2.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.25 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار، أو 2.2 بالمائة، لتغلق عند 55.59 دولار للبرميل وزادت مكاسبها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتسجل أعلى مستوى لها هذا العام عند 55.80 دولار

وينهي برنت الأسبوع على مكاسب تزيد عن 6 بالمائة في حين صعد الخام الأمريكي أكثر من 5 في المائة، فيما يرجع جزئيا إلى نقص في الإمدادات منذ أن بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، تخفيضات طوعية في الإنتاج الشهر الماضي ومما يكبح المعروض من الخام أيضا عقوبات أمريكية على النفط الفنزويلي والإيراني وانخفاض في إنتاج ليبيا بسبب اضطرابات وتلقى الأسعار دعما أيضا من تنامى الثقة بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى تسوية لنزاعها التجاري. وستستأنف المحادثات بين البلدين في واشنطن الأسبوع القادم ويقول الجانبان كلاهما إن مفاوضاتهما هذا الأسبوع في بكين حققت تقدما

 

 

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