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ارتفاع فاتورة المنتجات الغذائية سنة 2018

  16 فيفري 2019 - 14:30   قرئ 101 مرة   0 تعليق   الحدث
ارتفاع فاتورة المنتجات الغذائية سنة 2018

عرفت الفاتورة الاجمالية للمنتجات الغذائية ارتفاعا خلال 2018، مدفوعة أساسا من الحبوب-الدقيق-الفرينة وكذا فول الصويا، حسبما علمته واج لدى الجمارك الجزائرية.

وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات مجموعة المنتجات الغذائية 8،573 مليار دولار في 2018 مقابل 8،438 مليار دولار في 2017، بزيادة بلغت 135 مليون دولار (+6ر1 بالمائة) ، يحدد المركز الوطني للإرسال وأنظمة المعلومات للجمارك (Cntsid ).

وحسب أصناف المنتجات، قفزت فاتورة واردات الحبوب ودقيق القمح والدقيق (الفرينة) الى 3،1 مليار دولار في 2018 مقابل 2،77 مليار دولار في 2017، أي بزيادة تفوق ال 320 مليون دولار (+55ر11 بالمائة).

وبالنسبة لواردات فول الصويا، فقد بلغت فاتورة استيراده 619،8 مليون دولار بارتفاع بلغ 197 مليون دولار (+ 6ر46 بالمائة).

ومن جانب آخر، عرفت 5 منتجات أساسية اخرى تراجعا مقارنة سنة 2017 وهي الحليب ومشتقات الحليب والسكر ومنتجات السكر والقهوة والشاي والبقول الجافة واللحو، بالإضافة إلى ذلك، تم استيراد 1،400 مليار دولار من الحليب ومشتقات الحليب، بانخفاض قدره 9 مليون دولار (-65ر0 بالمائة).

وفيما يخص السكر ومنتجات السكر، تم استيراد ما قيمته 815،54 مليون دولار مقابل  1،034 مليار دولار، أي بانخفاض يقدر ب  219 مليون دولار (-15ر21 بالمائة).

 

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