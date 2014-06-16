أكد التزامه بالعمل على تأسيس جبهة موحدة لإنقاذ الوطن

بن بيتور يكشف عن عدم ترشحه للرئاسة

أعلن رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحدث عن سياسات خاطئة تتجاهلها السلطة، مؤكدا أنها لن ينسحب من المشهد السياسي.

قدّم بن بيتور، الذي تولى رئاسة الحكومة في العهدة الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمدة ثمانية أشهر، مبرراته بشأن عدم رغبته في التقدم كمترشح لرئاسيات 18 أفريل المقبل، فذكر أن الوضع للبلاد -وبناء على التحاليل المستندة على أدوات علمية صارمة ودقيقة- يؤكد خلاصة لا يرقى إليها الشك في أن تنظيم هذه الانتخابات سيكون كسابقاتها، مصرحا لا يوحي بأي مؤشر للتغيير الجاد الذي يريده الشعب الجزائري، بل سوف يزيد من تعقيد الوضع واتساع دائرة المخاطر المحدقة بمستقبل الوطن والأمة وانزلاقها في مسار لا تحمد عقباه . وسجل أحمد بن بيتور، أن السلطة تحاول تجاهل مجموعة من المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد بسبب السياسات الخاطئة ، متسائلا هل ينبغي التذكير بما سينجر من تآكل مخزون العملة الصعبة والندرة التي سوف تشكل جميع المواد في السوق أو لتحريك عجلة الاقتصاد من هزات؟ يرى بن بيتور، أن الهزات سوف تزعزع بالتأكيد النسيج الاجتماعي الوطني دون أن تعير السلطات سواء لعدم وعي أو لعجز في إدراك مخاطر ذلك، ما لا يجعل الانتخابات المزمع إجراؤها وسيلة لتفادي دخول البلاد في نفق مظلم، ما يدفعني إلى عدم المشاركة فيها . رئيس حكومة بوتفليقة الأسبق (1999-2000)، أكد أن انسحابه من الترشح للرئاسة لا يعني مغادرته المشهد السياسي، وأعلن عن سعيه لتشكيل جبهة سياسية قوية، لم يكشف عما إذا كان يقصد بها حزبا سياسيا. قائلا سأظل ملتزما بالعمل الذي انطلقت فيه من أجل تأسيس جبهة موحدة للمحافظة على الوطن وإنقاذه من المخاطر التي توشك أن تضرب وتنسف أسسه ومكتسباته التاريخية . يأتي تصريح بن بيتور، في غضون تحضيرات شخصيات سياسية معارضة، للقاء سيعقد بمقر جبهة العدالة والتنمية -التي يرأسها عبد الله جاب الله- لتدارس إمكانية دعم مرشح توافقي، وسيحضر اللقاء علي بن فليس، علي غديري وعبد الرزاق مقري.

حكيمة ذهبي