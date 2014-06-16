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أكد أن حزبه يتخوف من العزوف وليس المقاطعة

ساحلي يعلن عن تنصيب مديرية الحملة الانتخابية دعما لبوتفليقة

  16 فيفري 2019 - 17:37   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الحدث
ساحلي يعلن عن تنصيب مديرية الحملة الانتخابية دعما لبوتفليقة

أعلن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، عن تنصيب مديرية الحملة الانتخابية الوطنية للحزب، مؤكدا تجنيد قواعد حزبه لدعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة. 

أكد ساحلي -خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للحزب- أنه تم تنصيب مديرية الحملة الانتخابية للحزب والتي ستعمل -بالتنسيق مع المديرية الوطنية التي يرأسها عبد المالك سلال- ذلك من اجل دعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة ، مجددا ترحيب حزبه لإعلان الرئيس ترشحه لعهدة جديدة تلبية لنداء الوطن واستجابة لمناشدة العديد من شرائح المجتمع. واعتبر ساحلي أن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة رسالة قوية للرأي العام الوطني والدولي، بأن الشعب الجزائري واع بكل التحديات التي تواجهها البلاد وكافة المخاطر التي هو على أتم الاستعداد للتصدي لها وافشالها من خلال تعزيز لحمته الوطنية وتقوية تماسكه الاجتماعي والحفاظ على مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية المحققة. وثمن ساحلي التزام رئيس الجمهورية في حالة فوزه بتنظيم ندوة وطنية وتجسيد عهدة إصلاح تضمن انتقال سلس ومتواصل بين الأجيال، مؤكدا أن حزبه يتطلع من خلال ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة اخرى استكمال مسار الاصلاح من خلال  تعميق النقاش حول الدستور وحول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لتكون فرصة للانتقال بين الاجيال.

في هذا الإطار، أعلن ساحلي عن شروع حزبه في جمع توقيعات المنتخبين المحليين والمواطنين حيث تم توزيع200  ألف استمارة خاصة بالمواطنين و2000 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين والوطنيين. بالمناسبة، ذكر ساحلي بالإنجازات التي حققها الرئيس في العهدات الأربع السابقة -لا سيما إشاعة السلم والوئام المدنيين وغرس ثقافة المصالحة الوطنية- إضافة إلى التكفل بالمطالب الاجتماعية للمواطنين وتدارك العجز المسجل في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية واستعادة مكانة الجزائر في المحافل الدولية. من جهة أخرى، عبر ساحلي عن استعداد حزبه للتنسيق والتعاون مع كافة التكتلات السياسية الداعمة لمسعى الاستمرارية من خلال الشروع في حملة تحسيسية لفائدة المواطنين في الولايات شهري فيفري ومارس، مشيرا الى لقاء قريب ينظم بعين تيموشنت والبيض، ولقاء أخر في 24 مارس المقبل ببلجيكا. بخصوص دعاة المقاطعة، أكد ساحلي أن حزبه يتخوف من العزوف وليس المقاطعة، لأن المقاطعة -كما قال-  خيار سياسي نحترمه  مبرزا أن  الأمر لا تخدم لا المصالح العليا للوطن ولا مصالح المواطن ولا مصالح الاحزاب المقاطعة. 

بوعلام حمدوش

 

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