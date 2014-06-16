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سلال يؤكد أن الجزائر لا تعيش أزمة ويرد على رافضي العهدة الخامسة:

بوتفليقة ليس راغبا في الكرسي لكنه لن يترك الجزائر في منتصف الطريق

  16 فيفري 2019 - 18:03   قرئ 76 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة ليس راغبا في الكرسي لكنه لن يترك الجزائر في منتصف الطريق

 قصّرنا في حقّ الشباب و الحر?ة  أسبابها  ضيق نفسي 

أقرّ مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال، أنّ السلطة قصّرت في حقّ الشباب، وردّ على رافضي ترشح الرئيس لعهدة جديدة بالتأكيد على أن  بوتفليقة ليس راغبا في الكرسي لأجل ممارسة السلطة، لكنه لن يترك الجزائر في منتصف الطريق .

قال سلال، خلال اللقاء الذي جمعه بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، السبت، إنّ بوتفليقة حامل لمشروع بناء الدولة الجزائرية، مصرحا  إنه يقترح على المعارضة والمجتمع المدني تحقيق التوافق ، ورد الوزير الأول الأسبق، على رافضي العهدة الخامسة بالتأكيد على أن بوتفليقة ليس راغبا في الكرسي لكنه لن يترك الجزائر في منتصف الطريق قائلا  هذا الرجل مجاهد حامل لرسالة نوفمبر ولن يترك الجزائر في منتصف الطريق حتى لو وُجد مشككون ومتشائمون ... نحن لسنا بعيدين عن الهدف المسطر من طرف الشهداء . وتابع سلال يقول إن بوتفليقة اليوم جاء بمشروع ليستكمل بناء الجزائر في الجانب السياسي، معتبرا أن الكثيرين يخلطون بين الدولة والحكومة، هذه الأخيرة التي هي مجرد أداء للتنفيذ بينما الدولة هي مؤسسات، مؤكدا أن القطاع العمومي ليس الدولة.

ورد سلال، الذي سبق له أن تولى تسيير الجهاز التنفيذي لخمس مرات متتالية، لاسيما تلك الفترة التي شهدت أزمة اقتصادية بفعل تراجع أسعار النفط، على من أسماهم  المتشائمين  حول الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الأرقام تؤكد النمو في قطاعات الفلاحة، الاقتصاد والسياحة، مصرحا أن الوضع اليوم ليس نفسه قبل خمس سنوات، وتحدث عن  رجال أقوياء يحيطون بالرئيس الذين بفضلهم تحرك الاقتصاد.

وأكد سلال أن الجزائر لا تعيش أزمة خانقة مثلما يحاول البعض التسويق له، مشيرا إلى أن بعض  الخصوم ، وفي إطار الحملة الانتخابية يسودون الأمور لكن الأرقام هي عكس ذلك، ولفت إلى أن معظم الاقتصاديين متفائلون خيرا للجزائر. وقال سلال، إن تطوير الاقتصاد يحتاج ثلاثة عوامل، المورد البشري، الطاقة والمال، ما جعل الدولة تحسن الاستثمار في المورد البشري عن طريق التكوين، والطاقة موجودة حتى لتصديرها والمال أيضا متوفر لإحداث إقلاع.

واعترف الوزير الأول الأسبق (2012-2017)، بتقصير السلطة مع الشباب، وتحدث عن تصورها لظاهرة  الحرقة ، معتبرا أنها ليست لأسباب اقتصادية ومعيشية وإنما نتيجة ضيق نفسي، مؤكدا أن الشباب اليوم يبحث عن وسائل عيش جديدة متطورة، في حين مجتمعنا مازال يضايق المرأة حتى في ممارسة الرياضة.

حكيمة ذهبي 

 

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