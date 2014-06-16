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هذه هي الفئات المستفيدة من التصويت بالوكالة

الحكومة تطمئن بخصوص انتخاب الأسلاك النظامية خارج الثكنات

  16 فيفري 2019 - 17:37   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الحدث
الحكومة تطمئن بخصوص انتخاب الأسلاك النظامية خارج الثكنات

طمأن وزير الداخلية نور الدين بدوي، المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بخصوص تصويت منتسبي الأجهزة الأمنية، أو ما يعرف بـ  الأسلاك النظامية ، مؤكدا أنهم سيصوتون خارج الثكنات بمقرات سكناهم عن طريق وكالة محررة أمام قائد وحداتهم. 

جاءت إمكانية تصويت أفراد الأسلاك النظامية، بالوكالة، ضمن عدة حالات للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، الذين يتعذّر عليهم الانتخاب بأنفسهم بسبب ارتباطهم بمناصب عملهم أو في حالة العجز أو المرض. ويعتبر التصويت بالنسبة لمنتسبي الهيئات النظامية، أحد أبرز المسائل التي أثارت انتقادات واسعة من المعارضة، وجعلتها تشكك في نزاهة العملية الانتخابية في مواعيد سابقة، حيث تشكك المعارضة في انتخاب منتسبي أجهزة الأمن عن طريق الوكالة في مقرات سكناهم، وفقا لما ينص عليه القانون، وتقول إن هؤلاء يصوتون داخل الثكنات ومقرات عملهم عن طريق توجيهات فوقية. وكان نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد في وقت سابق، إن  أفراد الجيش سيوفون بواجباتهم الوطنية نحو بلادهم بما في ذلك القيام بالواجب الانتخابي رفقة إخوانهم المواطنين، وفقا للإجراءات والقوانين السارية المفعول، وهذا على الرغم من بقاء بعض الأصوات، مع الأسف الشديد متمسكة بإعادة طرح ذات الأسئلة، فتارة يتساءلون لماذا ينتخب أفراد الجيش الوطني الشعبي داخل الثكنات؟ وعندما أصبحوا منذ سنة 2004 يمارسون واجبهم وحقهم الانتخابي خارج الثكنات أي مع إخوانهم المواطنين بدأت نفس هذه الأصوات، تطرح أسئلة لا أساس لها ولا مبرر . وذكر وزير الداخلية، نور الدين بدوي، في تغريدة له عبر حسابه على موقع  تويتر ، أمس السبت، أنه يمكن التصويت بالوكالة للمرضى المتواجدين في المستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم، ذو العطب الكبير أو العجزة، بالإضافة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل، والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وكذا الطلبة الجامعيون، والطلبة في طور التكوين، الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج. إلى جانب أفراد الأسلاك النظامية، من الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية، وموظفو الجمارك الوطنية، ومصالح السجون، الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الفئات تحرير وكالة خاصة لدى مكتب قائد الوحدة أو مدير المؤسسة. ويحرر عقد الوكالة، بالنسبة للمعاقين والمرضى الذين يتعذر عليهم التنقل أمام أمين اللجنة الإدارية الانتخابية الذي يتنقل إليهم بناء على طلبهم، وأمام مدير المستشفى بالنسبة للمرضى المتواجدين في المستشفيات. من جهة أخرى، يجوز للناخبين المقيمين خارج الوطن، والذين يتعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الانتخاب بالوكالة، حيث تعد هذه الأخيرة بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية. فيما يخص وكالات التصويت، أكد وزير الداخلية، سهر السلطات العمومية، على مرافقة كل المواطنات والمواطنين في أداء واجبهم الانتخابي، وهذا من خلال تقديم كل التسهيلات وتخفيف جل الإجراءات. وتمتد الفترة القانونية، لتحرير الوكالات بالنسبة للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية الخاصة بالرئاسية المقبلة، ستة أسابيع كاملة، حيث تبدأ هاته الفترة خلال الـ 15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع، وأشار نور الدين بدوي، إلى أنه لا يكمن لوكيل أن يحوز أكثر من وكالة واحدة فقط، مع اشتراط تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.

حكيمة ذهبي

 

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