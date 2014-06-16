بوتفليقة يؤكد أن بناء الاتحاد المغاربي خيار استراتيجي للشعب الجزائري

شريط الاخبار
عصابـــات تخطـــط لنشاطهـــا الإجرامـــــي مـــن داخـــل السجــــون الخطاب الديني لا بد أن يتوافق مع الخيارات الاقتصادية والإجتماعية جون نوفال يكشف عن متابعة الـ يونيسكو لعمله الخاص بإنعاش القصبة بوتفليقة ليس راغبا في الكرسي لكنه لن يترك الجزائر في منتصف الطريق الحكومة تطمئن بخصوص انتخاب الأسلاك النظامية خارج الثكنات الحكومة تتجه نحو مراجعة تسعيرة الغاز والكهرباء السنة الجارية لجنة مكافحة الإرهاب بتونس تحذر من تسلل إرهابيين إلى الجزائر بن غبريت تأمر بإحياء اليوم الوطني للشهيد عبر المؤسسات التربوية الأمن الغذائي مرهون بضمان الاكتفاء الذاتي في المنتجات الفلاحية بوتفليقة لن يسمح بتحوّل الجزائر إلى ليبرالية ما دام في الحكم "الأداء الأمثل للمهام النبيلة الموكلة هو تثبيت لأمن الجزائر وترسيخ لاستقرارها" شلل في المؤسسات التربوية يومي 26 و27 فيفري بدوي يدعو إطارات الشرطة للالتفاف حول القيادة الجديدة حنون تؤكد أن المشاركة في الرئاسيات بيد اللجنة المركزية المعارضة تجتمع الأربعاء للالتفاف حول مرشحها التوافقي الحكومة تخصص 20 ألف مليار للبرامج التنموية البلدية تكلفة حج 2019 تنتظر تأشيـر الرئيس بوتفليقة زيتوني يكشف عن مراجعة قانون المجاهد والشهيد قريبا "لا مقاضاة لأصحاب المشاريع الفاشلة" يوسفي يدعو إلى إتاحة فرص الشراكة في قطاع الصناعة للنساء الحكومة تحارب فوضى التجارة الإلكترونية تخفيضات جديدة لـ "أوبك" تُنعش أسعار النفط لأول مرة في 2019 شخصان من البليدة يستوليان على أموال الغير في صفقات بيع وهمية سوناطراك تؤكد عدم تأثر المركب الصناعي الغازي بحاسي مسعود دوريات يومية لمصالح الأمن بالإقامات الجامعية وأوامر بالتنسيق مع مدرائها مداخيل الجزائر تهوي إلى 30 مليار دولار خلال 2019 الحكومة تلعب ورقة السوق الإفريقية لتقوية الاقتصاد الوطني حرب اكتتاب الاستمارات تندلع في بيوت المترشحين للرئاسيات لوموند تحشر أنفها في ترشّح بوتفليقة بسبب توتر العلاقات الجزائرية - الفرنسية إطلاق مصنع نيسان رسميا بقدرة تركيب 63.5 ألف سيارة سنويا توزيع 30 ألف وحدة سكنية قبل الانتخابات الرئاسية إجراء قرعة ألفي جواز حج إضافي يوم السبت بمقرات الولايات بدوي يؤكد التكفل بانشغالات المواطنينالمروّجة عبر مواقع التواصل قايد صالح يؤكد أن الشعب يعرف من سيختار لقيادة الجزائر كناس يتساءل حول الملايير التي تُصرف على الأمن بالجامعات ربط المؤسسات التربوية والصحية بالأنترنت عبر القمر الصناعي الجزائري وزارة التربية تحصي العمال المتعاقدين تحضيرا لفتح القوائم الاحتياطية إحصاء 637 حالة جديدة بالسيدا في 2018 الحماية المدنية تتدعم قريبا بـ 15 طائرة هيليكوبتر لإطفاء الحرائق منظمات وطنية تصطف وراء بوتفليقة في رئاسيات أفريل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. بوتفليقة يؤكد أن بناء الاتحاد المغاربي خيار استراتيجي للشعب الجزائري

بوتفليقة يؤكد أن بناء الاتحاد المغاربي خيار استراتيجي للشعب الجزائري

  16 فيفري 2019 - 20:00   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يؤكد أن بناء الاتحاد المغاربي خيار استراتيجي للشعب الجزائري

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تسمك الجزائر الثابت ببناء اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي ومطلب شعبي، وذلك في برقية إلى قادة المغرب العربي بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسه.

ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قادة المغرب العربي، إلى ضرورة “النهوض” بمؤسسات اتحاد المغرب العربي و”تنشيط” هياكله، من خلال 4 برقيات بعثها إلى قادة تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا، عشية الذكرى الـ30 لتأسيس هذا الاتحاد.

وأكد بوتفليقة في برقياته، تمسك الجزائر “الثابت” ببناء اتحاد المغرب العربي، باعتباره “خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا”، مضيفا أن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا سانحة نستذكر فيها ما يجمع شعوبنا المغاربية من وشائج الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وما يعزز لحمتها من أسس حضارية راسخة، وهي محطة تستدعي التمعن في مسيرة الإتحاد وتقييمها بما يتيح مراجعة شاملة وموضوعية لمنظومة العمل القائمة وتكييفها مع المستجدات، حتى يصبح الإتحاد المغاربي تكتلا حاضرا فاعلا في الساحتين الإقليمية والدولية”.

وشدد الرئيس، على حرص الجزائر على النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله بما يمكّن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة ومواجهة التحديات الجديدة الماثلة والاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية في المزيد من الوحدة والتكامل والإندماج.

حكيمة ذهبي 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات