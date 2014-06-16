بوتفليقة يؤكد أن بناء الاتحاد المغاربي خيار استراتيجي للشعب الجزائري

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تسمك الجزائر الثابت ببناء اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي ومطلب شعبي، وذلك في برقية إلى قادة المغرب العربي بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسه.

ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قادة المغرب العربي، إلى ضرورة “النهوض” بمؤسسات اتحاد المغرب العربي و”تنشيط” هياكله، من خلال 4 برقيات بعثها إلى قادة تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا، عشية الذكرى الـ30 لتأسيس هذا الاتحاد.

وأكد بوتفليقة في برقياته، تمسك الجزائر “الثابت” ببناء اتحاد المغرب العربي، باعتباره “خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا”، مضيفا أن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا سانحة نستذكر فيها ما يجمع شعوبنا المغاربية من وشائج الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وما يعزز لحمتها من أسس حضارية راسخة، وهي محطة تستدعي التمعن في مسيرة الإتحاد وتقييمها بما يتيح مراجعة شاملة وموضوعية لمنظومة العمل القائمة وتكييفها مع المستجدات، حتى يصبح الإتحاد المغاربي تكتلا حاضرا فاعلا في الساحتين الإقليمية والدولية”.

وشدد الرئيس، على حرص الجزائر على النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله بما يمكّن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة ومواجهة التحديات الجديدة الماثلة والاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية في المزيد من الوحدة والتكامل والإندماج.

حكيمة ذهبي