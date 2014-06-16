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بعد إتلاف منتوجاتها في ليبيا ... شركة رويبة للعصائر توضح

  16 فيفري 2019 - 20:20   قرئ 253 مرة   0 تعليق   الحدث
بعد إتلاف منتوجاتها في ليبيا ... شركة رويبة للعصائر توضح

أوضحت شركة "رويبة" للعصائر، أن عملية الاتلاف التي قامت بها السلطات الليبية في منتوجاتها، مست مجموعة من 5 آلاف صندوق من بين 140 ألف صندوق، تم تصديرها في جويلية 2018، وليست جديدة.

وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، أنها بالإضافة إلى وضع كل الأدلة التقنية التي تثبت التوافق التام للعلامة تم التطرق الى جميع الخطوات مع السلطات المعنية لإزالة أي سوء فهم. موضحة أنه: "نظراً لأهمية هذا السوق والعلاقات التي لا يمكن تعويضها التي تربطنا بشركائنا الليبيين، فإننا نعتبر أن هذا حادث فني ولا يحمل أي خطورة أو تأثير على صحة وسلامة المستهلكين".

وجددت شركة رويبة التزامها بتقديم منتجات ذات مستوى عالٍ من الجودة وتفي بجميع المعايير الدولية لضمان رضا المستهلكين وسلامتهم، كما تنفذ معايير ISO، HACCP، وكذلك تحترم معيار “أريوس للغذاء، من حيث معايير استخدام وتصنيع العصائر ومشروبات الفواكه. كما أكدت أنها تقوم بعمليات التصدير الى كل من ليبيا، فرنسا وإسبانيا وكندا.

وجدير بالذكر، أن بعض وسائل الإعلام الليبية، قامت بنشر صور تتعلق بإتلاف السلطات الليبية كمية من عصائر رويبة. وقام قسم التحقيقات والمخالفات بجمرك منفذ رأس أجدير صناديق عصائر مختلفة النكهات موردة لصالح إحدى الشركات من دولة الجزائر، وأشار القسم في بيان له إلى إتلاف قرابة 5 آلاف صندوق تم الكشف عنها من قبل جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات. وحسب ذات المصدر فقد تمت عملية الإتلاف في مكب القمامة بمدينة زوارة بالتعاون مع جمرك رأس اجدير وجهاز الإصحاح البيئي.

حكيمة ذهبي 

 

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