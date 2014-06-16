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المطرب محمد بلخياطي يصارع المرض

  17 فيفري 2019 - 11:45   قرئ 103 مرة   0 تعليق   الحدث
المطرب محمد بلخياطي يصارع المرض

يصارع مطرب الراي البدوي الجزائري، محمد بلخياطي، المرض في مقر سكناه بولاية الشلف.

محمد بلخياطي واسمه الحقيقي محمد بلعداسي، من مواليد 25 ديسمبر 1939 بمدينة الشلف، من بين الفنانين المشهورين في الجزائر سنوات الستينات السبعينات والثمانينات.

المطرب البدوي، حطم الرقم القياسي من حيث الجمهور، كان يلقب بفريد الأطرش الجزائري، وهو كذلك من غنى على الغربة والثورة وهو من كبار الفنانين كان وحده في الساحة الفنية. اشتهر بأغنية "خلو الطريق لبخة خلوها تفوت"، "ماشيا لللسي رافدا كتوبها".

له حوالي 2500 أغنية من كلماته وتأليفه.

حكيمة ذهبي

 

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