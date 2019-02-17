رموز الفيس تبحث عن التموقع وآمال نقل الخراب العربي تعود مجددا

خلاطون يشحنون الجزائريين على الفوضى عبر فايسبوك

ثماني سنوات عن اندلاع شرارة الخراب العربي في بلدان عربية، خرج مواطنوها من ديارهم في مظاهرات لـ "إسقاط النظام"، مقتادين من طرف تنظيمات مجهولة الهوية، ولم يعودوا إليها إلى اليوم، بل تحوّلوا إلى مشرّدين على حدود البلدان، يشحتون ملجأ، هو واقع عاشته شعوب عربية من بينها جيران الجزائريين الليبيين، وإن اقتنع الجزائريون في حدّ ذواتهم بأن سيناريوهات الخروج في احتجاجات للتنديد بالنظام السياسي، ليست بريئة إذا كانت شرارتها مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن زارعي الخراب، لم ييأسوا من إمكانية ضمّ الجزائريين إلى الشعوب التي تبحث عن مخيمات اللجوء.

تحت شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة جديدة، انخرطت قوى مخفية في حملة الحشد لإخراج الجزائريين في مظاهرات وعصيان مدني، ليوم الجمعة 22 فيفري، وإسباقها في إطار نمطية متكررة في كلّ مرة، مع وجود نقاش سياسي حول إشكالية اقتصادية، اجتماعية أو سياسية، بفيديوهات تصوّر خروج الساكنة إلى الشارع للاحتجاج، تظهر في الأخير أنها مفبركة أو في أحايين أخرى لا علاقة لها بالموضوع الذي يدعى للاحتجاج عليه، مثلما بدا في فيديوهات نشرت الجمعة الماضي، على أساس أنها احتجاجات سكان ولاية بجاية رفضا لترشح عبد العزيز بوتفليقة، لكنها سرعان ما ثبت أنها صور قديمة لا علاقة لها بالرئاسيات. كذلك يحصل في كلّ مرة، فمن قوانين المالية والرفع في الرسوم والضرائب، إلى الانتخابات الرئاسية، تتشبّث دوائر متربّصة باستقرار الجزائريين، بـ أمل أن تنجح الخطة هذه المرة.

فيديوهات فوضى قديمة لشحن الجزائريين

حاول الباحثون عن نشر الفوضى شحن الجزائريين وإخراجهم إلى الشارع بعد رفض الاستجابة لإضرابهم المزعوم عن طريق الفايسبوك، حيث عملت أطراف مجهولة من صفحات ومجموعات عبر الموقع الأزرق على بث إشاعات وأخبار كاذبة عن نشوب فوضى هنا وهناك عبر بلديات العاصمة وبعض من منطقة القبائل، معتمدين على صور قديمة تعود إلى أحداث الزيت والسكر سنة 2011، كما حاولوا تمويه المواطنين بصور لأيام العيد والعطل وإيهامهم بنجاح الإضراب الذين دعوا إليه، غير أن رفض الجزائريين كان واضحا، من خلال آلاف التعليقات والتغريدات الرافضة لكل أشكال العنف والتخريب، داعين الجميع للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة ممتلكات الجزائريين، خاصة بعد نشر صور مفبركة تتعلق بحرق مبانٍ وهيئات رسمية، تبين أنها تعود لسنوات ماضية.

الجمعة... رموز الفيس المحل!

في السياسة لا مكان للصدف، هو كذلك اختيار يوم الجمعة لشحن الجزائريين من أجل الخروج إلى الشارع ليس اعتباطيا، خاصة عندما ارتبط بظهور رموز حزب الفيس المُحلّ، ومحاولات لتبييض بعض الوجوه التي كانت من أبرز المتسببين في الأزمة التي ضربت البلد لعشرية دخل فيها الجزائريون في دوامة من الدماء والحرب الأهلية، وكانت هذه الشخصيات تقتاد الجزائريين نحو الظلامية والفوضى، التي لم تنته إلا بدفع ثمن باهض.

الأفلان يدعو إلى عدم ترك الفراغ

استنفر حزب جبهة التحرير الوطنيقواعده النضالية، لدعم ترشح الرئيس بوتفليقة للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، وذلك بالتزامن مع دعوات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع في مسيرات سلمية يوم 22 فيفري الجاري.وأبرق المنسق العام لقيادة حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، تعليمة إلى رؤساء المحافظات بتاريخ 15 فيفري الجاري، يدعوهم فيها إلى عقد جمعيات عامة تحسيسية في كل محافظات الحزب يومي الجمعة والسبت القادمين 22 و23 فيفري على أن تجمع هذه الجمعيات كل مكونات الحزب على المستوى القاعدي.ي