كناس يراسل حجار لتحديد تاريخ الندوة الوطنية لمحاربة العنف في الجامعات

كشف الأمين العام لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، في تصريح لـ"المحور اليومي"، اليوم الأحد، أن "الكناس" سيراسل وزير التعليم العالي الطاهر حجار، من أجل تحديد تاريخ انعقاد الندوة الخاصة بمحاربة العنف.

وأفاد ميلاط، أن هذه الندوة ستكون بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين في القطاع، واقترح أن يتم انعقادها شهر مارس المقبل.

ويجدر التذكير، أن هذه الندوة كان قد طرحها "الكناس" على خلفية تصاعد وتيرة أعمال العنف داخل الحرم الجامعي، معيبا طريقة تعامل الوصاية مع المؤسسات الأمنية دون أي نوع من الرقابة من جهة وعدم احترام هذه الأخيرة لدفتر الشروط من جهة أخرى، مطالبا بفتح تحقيق في الملايير التي تضخها مصالح حجار على الأمن في الجامعات لتجني الجرائم على مستواها.

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها الأمين العام لمجلس أساتذة التعليم العالي كناس عبد الحفيظ ميلاط، المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بضرورة عقد ندوة من أجل التطرق إلى ظاهرة العنف بالمؤسسات الجامعية بالاجتماع مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين مع تنظيمات، نقابات وغيرهم أولها كانت منذ سنتين بعد مقتل الأستاذة الجامعية، إلا أن مسؤول القطاع وحسب تصريحات ميلاط  أكد أنه يشخصن اللقاءات ويستثني الكناس ويجتمع بنقابات في اجتماعات فلكلورية لم يتم الخروج منها بأي محاضرة.

أمينة صحراوي