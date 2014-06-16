اتفاقية بين الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الاحد، بالجزائر، اتفاقية مع شركة الطاسيلي للطيران، يتم بمقتضاها تسهيل عمليات الحجز ونقل المسافرين بين الشركتين الوطنيتين للنقل الجوي، حسبما افاد به بيان للجوية الجزائرية.

وحسب نص البيان، نقلا عن "واج"، فان هذه الاتفاقية تتضمن آليات تنظيمية من شأنها تسهيل عمليات حجز التذاكر ونقل المسافرين بين الشركتين الوطنيتين للنقل الجوي.

وقال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، عقب التوقيع على الاتفاقية، وفق ذات المصدر، أن هذه الأخيرة "تدخل "في إطار استراتيجية الشركة لتطوير النقل الجوي وتعزيزه وذلك بالتعاون مع نظيرتها طاسيلي للطيران"، كما اشار ذات المسؤول الى ان الشركتين الوطنيتين تتقاسمان مهمة الدفع وتطوير قطاع النقل الجوي بالجزائر من خلال تنويع العروض ودعم برامج الرحلات .

وفي ذات السياق، قال علاش ان "هذه الاتفاقية ترمي اساسا الى الرفع من حصص الشركتين الوطنيتين في سوق النقل الجوي الذي يشهد منافسة قوية من طرف شركات الطيران الأجنبية، ما دفع بالمؤسستين الى تبني مسعى التكتل لمجابهة هذه المنافسة باتجاه الوجهات الاجنبية".