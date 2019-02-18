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قارة يلتقي مدراءه الولائيين اليوم والولاة يترأسون اللجان الأمنية غدا

استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة

  18 فيفري 2019 - 19:54   قرئ 107 مرة   0 تعليق   الحدث
استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة

مديريات الخدمات الجامعية تبحث عن إخلاء الإقامات لتفادي أي تصعيد

كثفت السلطات المحلية والأمنية خلال الساعات الأخيرة، من تحضيراتها واجتماعاتها للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة وإعداد خطط أمنية من شأنها الحفاظ على النظام العام وتمكين مختلف مصالح الأمن من مواجهة أي حركات احتجاجية كالتي دعا إليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم 22 فيفري الجاري، أين يلتقي اليوم المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة بمدراء الأمن الولائيين، في حين يترأس ولاة الجمهورية اجتماعات اللجان الأمنية غدا.

يترأس ولاة الجمهورية اجتماعات اللجان الأمنية على مستوى الوطن، يشارك فيها رؤساء الدوائر ومسؤولي الأمن على مستوى هذه الولايات لإعداد الخطط الأمنية التي من المزمع اتخاذها تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي انزلاقات استجابة لنداءات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج في احتجاجات مناهضة للعهدة الخامسة، ويسبق اجتماع اللجان الأمنية لقاء المدير العام للأمن الوطني الجديد عبد القادر قارة بوهدبة الذي يلتقي بمدراء الأمن الولائيين من أجل إعداد استراتيجية مواجهة الاحتجاجات المحتملة في الجزائر خلال هذه الأيام، حيث كان المعني قد شدد في تعليمة أمس، على رفع درجة التأهب إلى الدرجة الأولى تحسبا لأي انزلاقات استجابة لدعوات الاحتجاج، أين ستتدخل عناصر الشرطة لتسيير حشود المحتجين باستخدام الدفع البشري وتحويل مسارهم، حيث أمرت المديرية العامة للأمن الوطني كافة وحداتها تحسبا لأي طارئ في ظل الحركات الاحتجاجية التي تعيشها بعض الولايات من خلال وضع مخطط أمني خاصة لوفير العدد الكافي من الأعوان ووضع مختلف وحدات الجمهورية على راسها  الحميز في حالة استعداد، حيث تلقت كافة وحدات الجمهورية للأمن الوطني تعليمات صارمة بعدم استعمال القوة لتفريق المتظاهرين والعمل بنمط الدفع وعدم الاحتكاك المباشر مع أي محتج. في سياق متصل، طلبت مديريات الخدمات الجامعية الطلبة المقيمين بمختلف الأحياء الجامعية بمغادرتها بداية من يوم الخميس، والعودة إليها بداية الأسبوع، وقد استهل هذا الأمر بالأحياء الجامعية لولاية بجاية، حيث أكدت مصادر  المحور اليومي، أن هذا قرار يعود للدعوات التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة، لتفادي أي انزلاقات، وكذا الأحداث المأساوية التي تعرفه العديد من الأحياء أخطرها الاعتداءات التي تعرض لها طلاب مؤخرا، ما دفع مصالح الأمن بالانتشار عبر مختلف الإقامات الجامعية لمراقبة تحركات مشبوهة لبعض الغرباء عليها، حيث شهدت العديد منها منذ مقتل الطالب  أصيل بلالطة زيارات دورية لمصالح الشرطة والدرك الوطني في محيطها، أين تقوم الدوريات بمراقبة وثائق أصحاب المركبات المركونة بمداخلها، كما طلبت مدراء الإقامات والأعوان بمراقبة فردية للمترددين عليها لمنع أي اشخاص غرباء من الدخول إليها.

أسامة سبع

 

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