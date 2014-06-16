دعا الجزائريين للحفاظ على المكاسب والتجند لتحقيق المزيد

بوتفليقة يشيد بدور الجيش في استقرار الجزائر

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الجزائريين إلى الحرص على حفظ المكاسب التي تحققت والتجند لتحقيق المزيد من التقدم، واعتبر أن البلاد تعيشفي فضاء يَعُجُّ بالمخاطر والتقلبات، في حين أشاد بدور الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الاستقرار.

قال رئيس الدولة، فيرسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين الطيب زيتوني، صحيح أننا ننعم اليوم، بأمن مصون بفضل تضحيات أبناء الجيش الوطـني الشعبي سليل جيـش التحرير الوطني، الذي أتوجه باسمكم إليه وإلى كافة أسلاك الأمن، ضباطا وصف ضباط وجنودا بتحية تقدير وإكبار على احترافيتهم وتضحياتهم، وكذا تجندهم الذي دحروا به بقايا الإرهـاب وضمنوا به سلـم واستقرار أرض الجزائر الطاهـرة، وأضاف غير أن أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعـي والوحدة، والعمل والتوافق الوطني. وحث بوتفليقة المواطنين على صون رسالة الشهيد وحفظ أمانتهمبالاستمرارية على درب البناء والتشييد، حيث قال ففي هذه اللحظة التذكارية الـمجيدة، وباسم شهدائنا الأمجـاد، وكذا باسم مجاهدينا الأشاوس، أناشد جميع أبناء وبنـات شعبنا الأبي أن يعملوا يدا واحدة على صون رسالة الشهيد، وحفظ أمانة الشهيـد بالاستمرارية على درب البناء والتشييد، وإلى تغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكـار كلما تعلـق الأمـر بالحفـاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي والأمـني.

وأكد المتحدث أن الدماء الزكية لشهدائنا الأمجاد لم تذهب سدى عندما ننظر لكل ما أنجزته الجزائر الـمستقلة من تقدم اقتصادي وترقية اجتماعية وصوت مسموع مجلجل، في محفل الأمـم خدمة للقضايا العادلة، ودفاعا عن عالـم يسوده السلم والسلام، وذكر أن الجزائر الـمستقلة عرفت هزة عنيفة أثناء الـمأساة الوطنية، غير أنها تمسكت بتعاليم ديننا الحنيف وبسنة شهدائنا الأمجاد الذين آثروا الوطن على أنفسهم، واستطاعت بفضل شجاعة وصمود الشعب الجـزائري الأبي الذي ما انفك ينجب أجيالاً بعد أجيال من الوطنيين البواسل، أن تتجاوز مأساتها الوطنية بالوئام الـمدني، ثم بالـمصالحة الوطنية، تضيف رسالة الرئيس، وأشار إلى أن وقفتنا التذكارية والترحمية هذه، ليست لحظة لتقويم انجازات الجزائر المستقلة، مع أن ذكر بعض الحقائق واجب-حسبه-لأنه أفضل عرفان لصناع حريتنا لأن بناء الجزائر كان حلمهم وموجب استشهادهم. كما عدد الرئيس بوتفليقة، حسب ذات المصدر الإنجازات التي تحققت في العديد من المجالات على غرار التعليم، السكن، الشغل والرعاية الاجتماعية والحريات.