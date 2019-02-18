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إرهابيو تنظيم الدولة جمرة تتقاذفها عواصم العالم 

الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها

  18 فيفري 2019 - 19:58   قرئ 91 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها

عدد الجزائريين في معاقل الإرهاب بسوريا قليل

تتقاذف العديد من عواصم العالم مسؤولية إرجاع مقاتلي تنظيم الدولة بعد قرب انهيار  الخلافة المزعومة بسوريا، وعاد الملف مرة أخرى، بالتزامن مع طلب أمريكي باستعادة المئات من مقاتلي  داعش، حيث عبرت بعض الدول رفضها لهذا الأمر، في حين قالت أخرى إنه أمر صعب، فيما لا تعنى الجزائر بهم باعتبار أن عدد رعاياها الذين تنقلوا إلى سوريا قليل، وبعضهم كان يعيش في أوروبا.

تجدد الحديثعن استعادة المقاتلين الأجانب المتواجدين في سوريا، من طرف دولهم، مع اقتراب انهيار تنظيم  داعش في هذه الدولة، بالتزامن مع تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، طلب فيها من حلفائه الأوروبيين، استعادة مقاتلي هذا التنظيم، محذرا، وفق ما نشرته مواقع إعلامية الكترونية، من إمكانية الإفراج عنهم، (موقوفين(،ويمكن القول إن الجزائر غيرمعنية بهذا الطلب، باعتبار أن عدد رعاياها الذين تنقلوا إلى جبهات القتال في المشرق قليل، ويقدر بالعشرات، حسب تصريحات لمسؤولين من قطاع الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية، وأكثر من ذلك فإن البعض منهم ولودا وعاشوا في أوروبا (أي من أصل جزائري)، علما أنه لا تتوفر معلومات رسمية عن إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة أو قتلوا في المعارك التي كانت دائرة في سوريا أو العراق على مدار السنوات السابقة.

وتفاعلت عدد من الدول الأوربية مع طلب الرئيس الأمريكي لاستعادة مقاتلي تنظيم  داعش الموقوفين في سوريا، عبر تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، حيث قالتوزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، أمس، إن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي بناء على دعوة الرئيس الأمريكي لحلفاء أوروبيين لاستعادة مئات من مقاتلي تنظيم الدولة من سوريا، وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ  كل حالة على حدة، وأوضحت لقناة  فرانس 2 التلفزيونية  هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأمريكي، ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي... لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب ترامب.

أما وزارة الداخليةالألمانية، فقالت، أول أمس -نقلا عن مواقع إعلامية إلكترونية- إنه لا يمكن استعادة مقاتلي تنظيم داعش الذين اعتقلوا في سوريا، إلا إذا سُمح لهم بزيارات قنصلية، وبحسب  فرانس برس قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن تنظيم إعادة جهاديين أوروبيين محتجزين في سورية كما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو أمر  بالغ الصعوبة حاليًا، وأضاف، الأحد، أنه لا يمكن تنظيم عودتهم  ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون فورًا هنا أمام محكمة، وسيجري احتجازهم، وتابع قائلا  لهذا السبب نحتاج إلى معلومات قضائية وهذا لم يتوفر بعد.

زين الدين زديغة

 

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