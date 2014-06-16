بدوي يخرج عن صمته تجاه دعاة احتجاجات الجمعة القادم

شريط الاخبار
استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية مخابر روش السويسرية تحوز على المرتبة الأولى بن مسعود يلزم المؤسسات العمومية السياحية بتسديد ديونها العالقة وهاب أيت منقلات يفند إدارته للحملة الانتخابية لبوتفليقة بتيزي وزو بوتفليقة يشيد بدور الجيش في استقرار الجزائر بالأرقام ... هذه فضائل الاستمرارية أغلب مطالب العمال تمت تلبيتها والمؤجلة منها تتعدى صلاحيات الوزارة ثلاثة أسباب تنعش النفط في السوق الدولية استلام مطاري الجزائر ووهران هذه السنة وفتح نقل البضائع أمام الخواص الجيش الجزائري الثاني عربيا بـ520 ألف جندي وترسانة حربية ثقيلة منتدى الأعمال الإفريقي فرصة المتعاملين لاستقطاب الاستثمارات الخزينة وفّرت 3 ملايير دولار بفضل الرقمنة والتحكم في الاستيراد حجار يأمر بتسجيل بيانات الغرباء لحظة دخولهم للإقامات الجامعية تغييرات مرتقبة بمديريات الخدمات الجامعية بأربع ولايات إيداع قاتل الطالب أصيل سجن الحراش جلاب يتباحث فرص الشراكة وتطوير المبادلات التجارية مع الإمارات الشروع في تهيئة 100 منطقة توسّع سياحي في 2019 الشباب يبحث عن طرد النحس والاقتراب من المربع الذهبي الجزائر تعيش مرحلة انتقال أجيال وبوتفليقة هو المناسب لتسييرها ربراب سيضع حجر الأساس لبناء مركز "جي اس كا" توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 103 مليون مزورة بواقنون بتيزي وزو الوزارة الأولى تنشر نص بيان السياسة العامة للحكومة تواصل غلق ط و رقم 26 ببجاية انتشال جثة الغواص المفقود في عرض البحر بوهران حوالات بريدية لتعويض قفة المواد الغذائية للمعوزين في رمضان 2019 أكثر من ألف مليار قيمة مشاريع قطاع الصناعة في 2018 خلاطون يشحنون الجزائريين على الفوضى عبر فايسبوك تأجيل حركة المدراء في سلك الشـؤون الدينية لما بعد رئاسيات أفريل حادثة مقتل أصيل تعجّل لقاء حجار بمديري الخدمات الجامعية قيادات الأمن تأمر أعوانها باستخدام تسيير الحشود لمواجهة المسيرات والاحتجاجات إنزال وزاري غير مسبوق بولاية تيزي وزو الوكالة الوطنية للطيران المدني ستتمتع بطابع خاص يضمن مرونة في توظيف الكفاءات انطلاق دروس الدعم المجانية لفائدة تلاميذ البكالوريا بداية من الغد الداخلية والقضاء يفرضان على حجار الشركاء الشرعيين مباشرة تدريب حجاج موسم 2019 بالولايات مثول المشتبه به بقتل أصيل أمام محكمة بئر مراد رايس اليوم خبراء ماليون يستبعدون مراجعة سلم الأجور في الوقت الراهن قايد صالح يشارك في افتتاح المعرض الدولي للدفاع بأبو ظبي 
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. بدوي يخرج عن صمته تجاه دعاة احتجاجات الجمعة القادم

بدوي يخرج عن صمته تجاه دعاة احتجاجات الجمعة القادم

  18 فيفري 2019 - 20:20   قرئ 430 مرة   1 تعليق   الحدث
بدوي يخرج عن صمته تجاه دعاة احتجاجات الجمعة القادم

في أول تعليق رسمي، على الدعوة إلى الاحتجاج في الشارع تعبيرا عن رفض ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى عهدة جديدة، قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، إن هؤلاء "يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد".

وأفاد بدوي، في تصريح له خلال زيارة العمل والتفقد التي تقوده إلى ولاية الجلفة، بداية من اليوم الاثنين، أن هؤلاء يريدون زرع البلبلة ويسعون إلى زعزعة استقرار البلاد، مصرحا: "نحن من نعرف الجزائر ونعرف واقعها"، مضيفا أن الذين يتكلمون على واقع الجزائر من الخارج ومن خلف الشاشات لا يعرفون أن الجزائر قوية بشعبها الطموح وبمؤسسات الدولة القوية وبدستورها الذي كفل كل الحقوق من حريات فردية إلى حرية التعبير.

وذكر وزير الداخليةّ، بما عاشه الجزائريون خلال سنوات الدم والتخريب وعانوه لعشرية كاملة، واليوم ينعمون بالأمن وبالفرص الكثيرة التي ساعدتهم على الوقوف من جديد.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (1 منشور)

Anis منذ 45 دقيقة
Dégahe
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات