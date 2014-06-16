بدوي يخرج عن صمته تجاه دعاة احتجاجات الجمعة القادم

في أول تعليق رسمي، على الدعوة إلى الاحتجاج في الشارع تعبيرا عن رفض ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى عهدة جديدة، قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، إن هؤلاء "يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد".

وأفاد بدوي، في تصريح له خلال زيارة العمل والتفقد التي تقوده إلى ولاية الجلفة، بداية من اليوم الاثنين، أن هؤلاء يريدون زرع البلبلة ويسعون إلى زعزعة استقرار البلاد، مصرحا: "نحن من نعرف الجزائر ونعرف واقعها"، مضيفا أن الذين يتكلمون على واقع الجزائر من الخارج ومن خلف الشاشات لا يعرفون أن الجزائر قوية بشعبها الطموح وبمؤسسات الدولة القوية وبدستورها الذي كفل كل الحقوق من حريات فردية إلى حرية التعبير.

وذكر وزير الداخليةّ، بما عاشه الجزائريون خلال سنوات الدم والتخريب وعانوه لعشرية كاملة، واليوم ينعمون بالأمن وبالفرص الكثيرة التي ساعدتهم على الوقوف من جديد.

حكيمة ذهبي