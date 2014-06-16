سلال يجتمع بمسؤولي حملة بوتفليقة هذا الخميس

يعقد عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح للانتخابات الرئاسية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، اجتماعا مع المدراء الولائيين للحملة، وفقا لما صرح به اليوم الاثنين، على هامش اللقاء الذي جمعه بممثلين عن اتحاد النساء الجزائريات.

ويبلغ عدد المسؤولين الذين تم تعيينهم لتسيير حملة بوتفليقة، 65 مسؤولا منهم 10 تم توزيعهم على المقاطعات الإدارية للعاصمة.

وتضم القائمة رؤساء مجالس شعبية ولائية وسيناتورات في مجلس الأمة ونواب في المجلس الشعبي الوطني.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن القائمة الأولية ضمت سيناتورات ونوابا بالمجلس الشعبي الوطني، ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني في معظمهم.

حكيمة ذهبي