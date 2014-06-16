جاب الله يلتقي أحمد طالب الابراهيمي

يظهر أن رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، يقود مساعي "تاريخية" من أجل تحقيق مشروع مرشح التوافق، يجمع المعارضة مقابل مرشح السلطة، حيث التقى اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي.

الاجتماع الذي جاء ساعات فقط قبل انعقاد اللقاء المرتقب بين شخصيات المعارضة، جرى بمنزل الدبلوماسي الأسبق أحمد طالب الابراهيمي، بأعالي حيدرة بالعاصمة.

ومن المنتظر أن تجتمع شخصيات محسوبة على المعارضة في اجتماع دعا إليه عبد الله جاب الله، من بينها علي بن فليس، علي غديري، أحمد بن بيتور، عبد القادر بن قرينة وعبد الرزاق مقري.

حكيمة ذهبي